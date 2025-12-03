Nobel-díjas tisztelgés a világ legjobb csapatainak részvételével a magyar fürdővárosban

Szinte minden készen áll, akát már holnap elrajtolhatna a verseny. Persze erről szó sincs, hiszen a 47. magyar kerékpár körversenyt 2026. május 13. és 17. között rendezi meg a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Vuelta Sportiroda. A gyulai várnál veszi kezdetét a viadal május 12-én, mégpedig a csapatbemutatóval, majd másnap az első szakasz rajtjával.

Pelikán János a legjobb magyar kerékpár-versenyzőnek járó fehér mezben a 2025-ös Tour de Hongrie körversenyen Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Öt napon át a magyar kerékpáros körverseny lesz a figyelem középpontjában

A magyar körverseny szervezői kiemelték, a Békés vármegyében legutóbb húsz éve, 2005-ben járt a viadal mezőnye, akkor Békéscsabán volt befutó. Gyula ugyanakkor teljesen új belépő lesz a verseny történetébe: korábban még nem adott otthont rajtnak és befutónak sem.

– Régi tartozásunkat rójuk le jövőre azzal, hogy a Tour de Hongrie visszatér Békés vármegyébe. 2002 és 2005 között rendszeres visszatérő vendégek voltunk a Viharsarokban, de az utóbbi években a verseny elkerülte a régiót. Most egy gyönyörű városban, méltó helyszínen, a gyulai vár mellett mutatkozhat be a nagyközönség előtt a magyar körverseny mezőnye – részletezte Eisenkrammer Károly főszervező.

A Nobel-díjas Krasznahorkai László előtt is tisztelegnek

Gyula az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László szülővárosa, egyben jelentős turisztikai és kulturális központ, legismertebb látványossága a gyulai vár, az előtt lesz a csapatbemutató.

– Rendkívüli megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a világszerte számontartott sportrendezvénynek a szervezői Gyulát választották a jövő évi Nagy Rajt helyszínéül. Hiszem, hogy a verseny szempontjából is nagyon jó döntés született, mert Gyula, a történelmi fürdőváros, mely Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai desztinációja, képes megfelelni a nemzetközi szintű elvárásoknak. Alig várjuk, hogy megmutathassuk a közvetítést néző millióknak városunk szépségét, és azt, hogy Gyula nagyszerű hely a kerékpározásra, és nem csak a versenyzőknek – emelte ki dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.

A világ legjobb csapatai jönnek

Az ötnapos viadal ezúttal is ProSeries besorolást kapott a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől, vagyis a világ legjobb csapatai állhatnak rajthoz.

WorldTeamek és ProTeamek,

hazai kontinentális csapatok,

legfeljebb két külföldi bejegyzésű Continental Team,

a rendező ország válogatottja kaphat helyet.

Az útvonal további részleteiről a szervezők ünnepélyes gála keretei közt számolnak be 2026 februárjában, ezt - ahogy magát a viadalt - az M4 Sport élőben közvetíti majd.