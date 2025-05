A Tour de Hongrie mezőnyét őrjöngő tömeg várta minden helyszínen

A százéves magyar kerékpáros körverseny, a 46. Tour de Hongrie – akárcsak 1925-ben – a Szent Gellért tértől rajtolt. Ez az etap 2008 óta a leghosszabb volt: a mezőny 210 kilométer megtétele és 1042 méter szintemelkedés leküzdése után, többek között Etyeket, Mórt és Győrújbarátot érintve, az országos bajnokságon és a V4 magyarországi szakaszán évről évre programba iktatott pannonhalmi emelkedőt megmászva a győri ETO Parkban ért célba.

A Tour de Hongrie mezőnye nagy népszerűségnek örvendett már az első napon is (Fotó: feol.hu/Nagy Norbert)

A nap szökésébe négyen kerültek be, köztük ott volt a korábban időfutamban és mezőnyversenyben egyformán magyar bajnok Pelikán János (United Shipping), a terepkerékpáros világkupa-sorozat címvédője, a belga Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines), a magyar szponzorral rendelkező MBH Bank Ballan CSB olasz bringása, Matteo Ambrosini, illetve a Tour de Hongrie tavalyi piros trikósa, a belga Siebe Deweirdt (Flanders-Baloise).

Élőkép és daruval kilógatott kerékpár

Már a dél környéki idősávban is sokan kilátogattak és köszöntötték a kerékpárosokat. Mások mellett iskolás és óvodás csoportok, illetve önkéntes tűzoltók fogadták az elhaladó mezőnyt, a vasárnapi záróetap rajtjának otthont adó Etyeken élőkép színesítette az útvonalat, 165 gyermek biciklis formázta meg a tökéletes alakot, de látható volt egy helyen daruval az út fölé lógatott kerékpár is. A vértesboglári általános iskolások például zászlókkal, molinókkal készültek a kerékpárverseny mezőnyének fogadására. Az iskola egyik pedagógusa örömmel beszélt a fantasztikus hangulatról és arról az izgatottságról is, amivel diákok készültek a versenyzők fogadására:

A Tour de Hongrie etyeki szakaszán élőképpel készültek a helyiek (Forrás: M4 Sport)

– Hatalmas élmény volt, már hetek óta azt kérdezték a gyerekek, hogy mikor jönnek a kerékpárosok? Amint pedig megláttuk őket ma, le sem lehetett a mosolyt törölni az arcukról, hihetetlen szurkolásba kezdtek – kezdte beszélgetésünket majd hozzátette, hogy a szerdai nap a kerékpáros programok körül forgott az iskolában.

Pelikán volt a Tour de Hongrie legjobb magyarja

Pelikán az etyeki hegyi hajrán második lett, a móri gyorsasági részhajrát pedig megnyerte. A pannonhalmi emelkedőn nem szerzett pontot, majd a győrújbaráti részhajrán is a leggyorsabb volt. Eközben a mezőny nyugodt tempót diktált,

a településeken sok helyen rengeteg érdeklődő figyelte a kerekeseket: a móri részhajránál tömött sorokban álltak az emberek, de rengetegen voltak például Pusztavámon is. Győrben a 125 esztendős városháza előtt is elhaladt a mezőny, amely öt kilométerrel a cél előtt érte utol a szökevényeket.

Az elsőségről döntő sprintbefutóban Van Poppel volt a leggyorsabb a német Tim Torn Teutenberg és a holland Dylan Groenewegen előtt. Az összetett legjobb magyarjaként Pelikán öltheti fel a fehér trikót. A viadal csütörtökön a Veszprém és Siófok közötti 178 kilométeres etappal folytatódik. A mezőny összesen 875 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba ér az esztergomi Bazilika előtt.