A maradék krumplipüréből csodát lehet készíteni, mutatjuk a titkot!

Maradt a tegnapi vacsorából valami? Ha például krumplipüré, akkor máris nyert ügye van. A Mindmegette mutat egy remek receptet, amivel percek alatt különlegességet varázsolhat belőle – a család imádni fogja.

Maradék krumplipüré? Készüljön pásztorpite! Fotó: Shutterstock

A krumplipüré az egyik olyan köret, amiből szinte mindig marad egy kis adag a nagy családi ebédek után. Elég nehéz pontosan megbecsülni, mennyire lesz szükségünk, és mivel mindenki imádja, inkább készítünk belőle többet, mint kevesebbet. A jó hír az, hogy a maradék megmenthető!

Ami krumplipüré nélkül elképzelhetetlen: pásztorpite

A shepherd’s pie, azaz a pásztorpite már évszázadok óta tökéletes megoldás arra, hogy ne kelljen kidobnunk a maradékot. Ezt a fogást a Brit-szigeteken találták ki, és bár a XVIII. századi receptek még szeletelt burgonyát használtak püré helyett, a többi összetevő azóta is nagyjából ugyanaz maradt: darált húsból, apróra vágott zöldségekből és mártásszerű szószból áll, amit krumpliréteggel takarunk le. Az egészet megsütjük vagy grillezzük, hogy az ízek szépen összeérjenek, és a krumpli teteje finoman megpiruljon.