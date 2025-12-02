Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

sárgarépakrumplipürérecepthagymaborsó

A maradék krumplipüréből csodát lehet készíteni, mutatjuk a titkot!

Maradt a tegnapi vacsorából valami? Ha például krumplipüré, akkor máris nyert ügye van.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 12. 02. 9:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maradt a tegnapi vacsorából valami? Ha például krumplipüré, akkor máris nyert ügye van. A Mindmegette mutat egy remek receptet, amivel percek alatt különlegességet varázsolhat belőle – a család imádni fogja.

krumplipüré
Maradék krumplipüré? Készüljön pásztorpite! Fotó: Shutterstock

A krumplipüré az egyik olyan köret, amiből szinte mindig marad egy kis adag a nagy családi ebédek után. Elég nehéz pontosan megbecsülni, mennyire lesz szükségünk, és mivel mindenki imádja, inkább készítünk belőle többet, mint kevesebbet. A jó hír az, hogy a maradék megmenthető!

Ami krumplipüré nélkül elképzelhetetlen: pásztorpite

A shepherd’s pie, azaz a pásztorpite már évszázadok óta tökéletes megoldás arra, hogy ne kelljen kidobnunk a maradékot. Ezt a fogást a Brit-szigeteken találták ki, és bár a XVIII. századi receptek még szeletelt burgonyát használtak püré helyett, a többi összetevő azóta is nagyjából ugyanaz maradt: darált húsból, apróra vágott zöldségekből és mártásszerű szószból áll, amit krumpliréteggel takarunk le. Az egészet megsütjük vagy grillezzük, hogy az ízek szépen összeérjenek, és a krumpli teteje finoman megpiruljon.

Hagyományosan bárányból készítették ezt az ételt – innen is ered a neve (shepherd = pásztor). Ma azonban sokan marhahúst használnak helyette, így az ételt néha cottage pie-nak is nevezik.

Cseppet sem unalmas fogás

A legnagyobb előnye ennek a fogásnak, hogy kicsit sem mondható unalmasnak, és szinte minden alkalommal újíthat a recepten. A klasszikus recept hagymát, borsót és sárgarépát tartalmaz, ami remek íz- és textúrakontraszt a darált húshoz és a krémes krumplihoz. De bátran kísérletezhet kedvenc zöldségeivel is: kukorica, zöldbab vagy bármi más, ami éppen van otthon. Ráadásul bármilyen krumplipüré tökéletes lesz a tetejére, függetlenül attól, milyen fűszerezést vagy állagot választott.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép:Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

A németek mindent megérdemelnek

Bayer Zsolt avatarja

Szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu