Ha így készíti a burgonyapürét, akkor lesz igazán tökéletes

Elkészítése egyszerűnek tűnik, de sok mindenre kell figyelni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 18:40
Ha van olyan klasszikus köret, amit könnyű elrontani, akkor az a krumplipüré. Elkészítése egyszerűnek tűnik, de sok mindenre kell figyelni: a burgonya fajtájára, a használt eszközökre, az ízesítésre – mindezek ugyanis befolyásolják, hogy a püré mennyire lesz finom és látványos eleme az ünnepi ebédnek vagy akár egy hétköznapi vacsorának. 

A világ legfinomabb burgonyapüréjét csak akkor tudjuk elkészíteni, ha az alapanyag is kiváló minőségű Fotó: Shutterstock

A világ legfinomabb burgonyapüréjét csak akkor tudjuk elkészíteni, ha az alapanyag is kiváló minőségű. Kezdő háziasszonyként nem könnyű eldönteni, melyik burgonyafajtát mely étel elkészítéséhez használjuk. Ami tény: az alacsony keményítőtartalmú krumpliból nem lesz habos, könnyű püré, legfeljebb csak egy gumiszerűen nyúló, ragacsos szörnyűség. Ezt figyelembe véve válasszunk B típusú, főzni való, nem szétfövő fajtákat. Ilyen például a rózsaburgonya, az Amorosa, az Asterix, a Hópehely, az Impala, a Desirée, a Pannónia vagy a Red Scarlett. A C típusú, sütni való, enyhén szétfövő burgonyákból is finom püré készíthető. Ezek a Kánkán, a Lady Rosetta, Rioja vagy a Tomensa.

Burgonyafőzés: figyeljünk, hogyan csináljuk!

A burgonyafőzés olyan egyszerűnek tűnhet, mint a víz forralása, de ennél kicsit többről van szó. Először is nagyon fontos lépés, hogy a burgonyát hasonló méretű darabokra vágjuk, különben a nagyobbak nem főnek meg. A kemény krumplit nem lehet összetörni, és nincs annál rosszabb, mint félig nyers krumplira harapni a pürében.

Ellentétben a spagettivel, ahol a tészta hozzáadása előtt felforraljuk a vizet, a burgonya főzését hideg vízben kezdjük. Az edény és a víz együtt melegszik fel, és a krumpli egyenletesen fő meg. Végül ne felejtsük el a sót!

Miután megfőztük a burgonyát, öntsük le róla a vizet, majd tegyük vissza a lecsepegtetett krumplit az edénybe (fedél nélkül!), és alacsony lángon melegítsük picit, hogy a maradék víz elpárologjon. Ez csak néhány percet vesz igénybe, és a lényeg, hogy nem tovább főzzük a burgonyát, csak megszabadulunk a nedvességtől. Ezután szórjuk meg csipetnyi sütőporral: ez segíti a levegőbuborékok kialakulását krumplinyomás közben.

A teljes cikket a Mindmegtette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

