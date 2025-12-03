Saját házuk padlásán találták holtan a méhész házaspárt

A Veszprém vármegyei Várvölgyben csendes hétköznapokat tört meg az a tragédia, amelyről napok óta beszél a falu. Saját házuk padlásán holtan találtak két testvért. A rendőrség elsődleges információi szerint öngyilkosság történt, ám a körülmények máig sok kérdőjelet hagynak maguk után – írta az Origo.

Az öngyilkosság ténye érthetetlen a falu számára

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megrendült falubeliek elmondása szerint a két férfi visszahúzódó, de dolgos életet élt. Méhészkedésből tartották fenn magukat, és a településen sokan tisztelték őket szorgalmukért. Közösségi rendezvényeken ritkán vettek részt, inkább maguknak való emberekként ismerték őket, ám éppen ezért ért mindenkit sokként a hír, amikor napokig tartó sikertelen keresés után egy ismerősük talált rájuk a padláson.

Az öngyilkosság hátterében homályos részletek húzódnak

A helyiek találgatásokba kezdtek. Többen úgy vélik, hogy a testvérpár tudatosan készülhetett elhatározására, míg mások valamilyen betegségre vagy lelki megterhelésre gyanakodnak. A faluban azonban ennél sötétebb szóbeszédek is keringenek:

állítólag az idősebb testvér nemrég hagyta ott munkahelyét, mert hatottak rá egy különös, nehezen behatárolható vallási közösség tanai. A pletykák szerint ez is szerepet játszhatott abban, hogy végül öngyilkosságot követtek el.

Mindez azonban egyelőre nem több találgatásnál. A rendőrség nem erősítette meg az efféle feltételezéseket, és a nyomozók közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

A falu együtt gyászol

A település központi temetőjében, a szülők sírjánál helyezték örök nyugalomra a két férfit. A friss koszorúk és a mécsesek hosszú sora arról tanúskodik, hogy bár magukba zárkózó életet éltek, a falu közössége szerette és tisztelte őket. A lakók szerint nagy űr maradt utánuk és sokan remélik, egyszer fény derül arra, mi vezethette a testvérpárt ilyen végzetes döntéshez.

Az öngyilkossághoz, sajnos, drogok is vezethetnek, a DELTA nyomozói éppen az effajta hálózatokat próbálják felszámolni, hogy megtisztítsák a mérgektől az országot.

Van segítség! Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt-lelkisegélyszámot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek- és ifjúsági lelkisegélyszáma: 116-111.

Borítókép: Friss virág borítja a sírt (Fotó: Gyuricza Ferenc)