Megrázó esetek mutatják be, hogyan teszik tönkre a drogok az emberek életét + videó

Miközben a túladagolás és a szervi károsodások állnak a kábítószer-fogyasztás középpontjában, a pszichés hatások legalább annyira veszélyesek – hívta fel a figyelmet a Híradó.hu, kiemelve, a szerhasználat olyan mély biokémiai változásokat okoz, amelyek visszafordíthatatlan mentális károsodáshoz vezetnek. Emlékeztetnek, a drogok az idegrendszer alapvető működését írják át, így befolyásolják az ingerületátvivő anyagokat, amelyek meghatározzák, hogyan érzünk, hogyan gondolkodunk, és hogyan reagálunk a környezetünkre. Amikor egy pszichoaktív szer hirtelen megnöveli a dopamin mennyiségét, a szerhasználó átmenetileg úgy érezheti, hogy minden könnyű és örömteli. A kábítószer hatásának csökkenésével viszont levertség és fokozott szorongás jelenik meg.

Gyakran a díler sem tudja, mi van a kábítószerben, életben marad-e a szerhaszáló (Fotó: Pexels)

A kábítószerek növelik az öngyilkosság kockázatát

Amíg a természetes érzelemszabályozás felborul, a gátlások leépülnek, a szerhasználó könnyebben hoz meggondolatlan és veszélyes döntéseket. A drogok következményei nemcsak pillanatnyi hangulatingadozásban jelennek meg, hanem a súlyos mentális betegségek kialakulásában is: a szorongás, a depresszió, a pánikzavar közvetlenül kapcsolódnak a kábítószer-használathoz. A cannabisról például hosszú távú kutatások bizonyítják, hogy inkább rontja, semmint javítja a depresszív tüneteket, és a korán kezdett használat növeli az öngyilkosság kockázatát is.

📍For informational purposes:



These chilling scenes are coming out of Philadelphia, USA, linked to the widespread use of a drug called Xylazine.



It’s so potent that it’s been described as a drug that “zombifies” humans 😳



Could this be the beginning of an apocalypse? pic.twitter.com/r8Uiq2rYCz — ADTed✨ (@Eduo_Prince) September 6, 2025

Gyakran a díler sem tudja, mire számíthat

A szerhasználat egyik legriasztóbb következménye az önuralom és a kontroll elvesztése, vagyis a fogyasztó nem tudja felmérni saját cselekedeteit, nincsenek gátlásai, és akár saját maga és a másik számára is közveszélyessé válhat. A dizájnerdrogok különösen veszélyesek, mert összetételük kiszámíthatatlan, és

gyakran még a díler sem ismeri a pontos vegyi tartalmat,

sok készítményben patkánymérget, növényvédő szert vagy házilag kevert vegyszereket találnak, amelyek már az első használatkor halálosak lehetnek. Magyarországon egyre több olyan eset történik, amikor valaki zavart állapotban, sokszor meztelenül rohangál az utcán, miközben agresszívan reagál a környezetére.

A „Zene” és az „Évi” nevű dizájnerdrogokat vetkőző drognak is nevezik, ugyanis olyan hallucinációkat idéznek elő, mintha a bőrön bogarak másznának, vagy a testet forróság égetné.

A szerhasználó ezért ösztönösen vetkőzik, hogy megszabaduljon a képzelt kínoktól, miközben a szervezet hőszabályozása összeomlik, ami életveszélyes állapotot hozhat létre. Augusztus végén egy zuglói társasház lépcsőházát tartotta rettegésben egy meztelenül szaladgáló férfi. A kábítószerfüggő lakó hét folyosói üvegajtót tört be, megrongálta több lakás bejárati ajtaját, és a falakat is összekente vérrel. De nem csak idehaza, az amerikai nagyvárosokban szintén rohamosan terjed az úgynevezett „zombidrog”: a xilazin nevű állatorvosi nyugtatóval kevert heroin és fentanil hatására a használók eszméletlen állapotba kerülnek, és élőhalottként kezdenek el mozogni.

A xilazinhoz köthető halálesetek aránya Pennsylvaniában mindössze öt év alatt két százalékról 26 százalékra emelkedett, miközben Philadelphiában a lefoglalt kábítószerminták 90 százalékában kimutatták ezt az anyagot.

A „zombidrog” terjedése már Európában is szedi az áldozatait, a szer egyik súlyos mellékhatása, hogy közvetlenül a szöveteket roncsolja, fekélyeket és elhalást okoz a bőrön, végső esetben pedig csak az amputáció segíthet.