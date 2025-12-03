Ezt nem gondoltuk volna! Erre is lehet használni a mandarin héját

A mandarin az egyik legkedveltebb citrusféle, amit a téli időszakban örömmel fogyasztunk, hiszen nagyon finom és nagyon egészséges. Amire viszont lehet, hogy eddig nem gondolt: a mandarin héját is felhasználhatjuk a háztartásban – a Mindmegette megmutatja, hogyan és mire jó!

Nemcsak finom, hanem gazdag tápanyagtartalmának és jótékony hatású vegyületeinek köszönhetően nagyon egészséges. A mandarint érdemes rendszeresen fogyasztani – és ha már veszi és eszi, a héját se dobja ki.