Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

cukortartalommandarinstrokesnack

Ezt nem gondoltuk volna! Erre is lehet használni a mandarin héját

A mandarin az egyik legkedveltebb citrusféle, amit a téli időszakban örömmel fogyasztunk, hiszen nagyon finom és nagyon egészséges.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 12. 03. 9:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mandarin az egyik legkedveltebb citrusféle, amit a téli időszakban örömmel fogyasztunk, hiszen nagyon finom és nagyon egészséges. Amire viszont lehet, hogy eddig nem gondolt: a mandarin héját is felhasználhatjuk a háztartásban – a Mindmegette megmutatja, hogyan és mire jó!

Nemcsak finom, hanem gazdag tápanyagtartalmának és jótékony hatású vegyületeinek köszönhetően nagyon egészséges. A mandarint érdemes rendszeresen fogyasztani – és ha már veszi és eszi, a héját se dobja ki.

A mandarin gyógyító, erősítő vitaminbomba

  • Tudta, hogy naponta pár szem mandarin a napi ajánlott C-vitamin-mennyiség jelentős részét fedezheti, ami támogatja az immunrendszert és segít a fertőzések elleni védekezésben? A benne található flavonoidok csökkenthetik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel javítják a véráramlást és csökkentik a szervezetben kialakuló gyulladásos folyamatokat. A mandarin természetes káliumtartalma segíti a vérnyomás optimális szinten tartását, csökkentve ezzel a stroke kockázatát.
  • Alacsony savtartalma miatt gyomorkímélő, ezért azok számára is megfelelő, akiknek érzékenyebb az emésztőrendszerük. 
  • A benne lévő antioxidánsok, különösen a C-vitamin támogatják a kollagéntermelést, hozzájárulva a bőr rugalmasságának megőrzéséhez. Késlelteti a ráncok megjelentését, és segíti a bőrsejtek regenerációját. Magas víztartalma hozzájárul a szervezet hidratáltságához, ami a bőr számára is előnyös.
  • A mandarin könnyű és egészséges snack, amely segít az éhségérzet csökkentésében. Édes íze kielégíti az édesség iránti vágyat, így nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést.
  • A mandarin friss illata és természetes cukortartalma javítja a hangulatot, míg az illóolajai nyugtató hatásúak.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu