Hortay Olivér: A vád korrupció és uniós forrásokkal való visszaélés

Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint rendkívül kellemetlen helyzetbe került Brüsszel, miután a belga rendőrség korrupció és uniós pénzekkel való visszaélés gyanúja miatt razziát tartott az Európai Unió külügyi szolgálatánál. Mint mondta, ez az a szervezet, amely az EU és a nem uniós államok – köztük Ukrajna – közötti kapcsolattartásért felel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 18:13
Dr. Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője Fotó: Havran Zoltán
– A belga rendőrség razziát tartott az EU külügyi szolgálatánál. Ez az a szervezet, amelyhez a nem EU-s országokkal, például Ukrajnával történő kapcsolattartás tartozik – kezdte videójában Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának kutatóintézeti igazgatója.

Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója
Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója. Fotó: MTI/Lakatos Péter

 – tette hozzá.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.

„Miután a belga szövetségi rendőrség kihallgatta őket […], a három személyt hivatalosan értesítették a vádakról” – olvasható az Európai Ügyészség (EPPO) közleményében. A vádak között szerepel a közbeszerzési csalás és korrupció, az összeférhetetlenség és a szakmai titoktartás megsértése– írja az Euractive.

A nyomozás azt vizsgálja, hogy a kollégium és/vagy képviselőik előzetesen értesültek-e a pályázati eljárás kiválasztási kritériumairól, és volt-e okuk azt feltételezni, hogy a projekt végrehajtására ők kapják a megbízást, még az EEAS hivatalos pályázati felhívásának közzététele előtt.

A vádak még nem bizonyítottak, és Mogherini, Sannino, valamint a harmadik őrizetbe vett személy ártatlannak tekintendő, amíg a bíróság másként nem dönt. Az EU ügyészsége azzal indokolta a szabadon engedést, hogy nem áll fenn a szökés veszélye.

Borítókép: Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője (Fotó: Havran Zoltán)

