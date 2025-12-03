Hortay Olivér: A vád korrupció és uniós forrásokkal való visszaélés

– A belga rendőrség razziát tartott az EU külügyi szolgálatánál. Ez az a szervezet, amelyhez a nem EU-s országokkal, például Ukrajnával történő kapcsolattartás tartozik – kezdte videójában Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának kutatóintézeti igazgatója.
A vád korrupció és uniós forrásokkal való visszaélés. Kellemetlen
– tette hozzá.
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.
