Hortay Olivér: A vád korrupció és uniós forrásokkal való visszaélés

– A belga rendőrség razziát tartott az EU külügyi szolgálatánál. Ez az a szervezet, amelyhez a nem EU-s országokkal, például Ukrajnával történő kapcsolattartás tartozik – kezdte videójában Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának kutatóintézeti igazgatója.

Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A vád korrupció és uniós forrásokkal való visszaélés. Kellemetlen

– tette hozzá.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.