Feljelentésekkel próbálják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak a baloldal brutális megszorítócsomagjáról

Közösségi oldalán jelentkezett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldali párt akár fenyegetésekkel is elejét venné annak, hogy brutális megszorítócsomagja részleteiről essen szó a nyilvánosságban.

„Foltos lett újra a tiszás nadrág” – írta Kocsis Máté.

„Feljelentésekkel akarják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak Magyar Péterék adóemelési terveiről”

– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

„Pedig Tarr Zoltán milyen büszke volt erre a programra” – jegyezte meg posztjában Kocsis Máté.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, Magyar Péter feljelentéssel fenyegetett meg mindenkit, aki beszámolt a terveikről. A több száz oldalas iratról elsőként az Index számolt be a múlt héten, de az aprólékosan kidolgozott szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.

Az Index első, a megszorítócsomaggal foglalkozó cikkének megjelenése után Magyar Péter még csak azt közölte a Facebookon, hogy az írás „nevetséges hazugság”. A pártelnök azonban hamarosan szintet lépett és