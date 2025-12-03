Startra kész a CATL debreceni cellagyára, az üzem kulcsszerepet kap a cég nagyszabású európai terveiben

A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik: az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is.

Matt Shen vezérigazgató hangsúlyozta, a CATL hosszú távra tervez Debrecenbe

Fotó: CATL

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek. A beruházást ösztönzi, hogy az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100 százalékban lekötötték megrendeléseikkel

– hangsúlyozta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

Fókuszban a fenntarthatóság

A CATL Debrecen cellagyárának tervezése során kiemelt cél volt, hogy az üzem a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a legszigorúbb európai szabványoknak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak is teljes mértékben megfeleljen. Ennek kulcseleme egy új, víztakarékos hűtőtechnológia bevezetése, valamint az energiahatékonyság javítását célzó innovatív megoldások alkalmazása – derül ki a cég közleményéből.