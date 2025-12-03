akkumulátorgyártásdebreceni akkumulátorgyárDebrecenCATL Debrecen

Startra kész a CATL debreceni cellagyára, az üzem kulcsszerepet kap a cég nagyszabású európai terveiben

Globális beszállítóból kifejezetten európai partnerré válik a CATL, amelyben a debreceni gyár kulcsszerepet kap. A vállalat célja egy okos, skálázható és fenntartható európai gyártóbázis kiépítése Magyarországon. A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 GWh-s kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei, így modern, kiszámítható és biztonságos munkahelyet kínál. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:51
A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik: az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is.

CATL Debrecen
Matt Shen vezérigazgató hangsúlyozta, a CATL hosszú távra tervez Debrecenbe
Fotó: CATL

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek. A beruházást ösztönzi, hogy az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100 százalékban lekötötték megrendeléseikkel

 – hangsúlyozta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

Fókuszban a fenntarthatóság

A CATL Debrecen cellagyárának tervezése során kiemelt cél volt, hogy az üzem a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a legszigorúbb európai szabványoknak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak is teljes mértékben megfeleljen. Ennek kulcseleme egy új, víztakarékos hűtőtechnológia bevezetése, valamint az energiahatékonyság javítását célzó innovatív megoldások alkalmazása – derül ki a cég közleményéből.

A CATL Debrecen környezetvédelem iránti elkötelezettségét tovább erősítette az idén októberben megszerzett ISO 14001 tanúsítvány, amely bizonyítja, a vállalatnál egy nemzetközileg elismert környezetirányítási rendszer működik.

A karbonsemlegességi célok elérése érdekében a CATL megújuló forrásokból származó villamosenergia felhasználását, valamint saját napenergia-kapacitás kiépítését tervezi. Ezeket a törekvéseket segíti, hogy a CATL már 10 gyára megszerezte ezt a karbonsemleges minősítést, és a tervek szerint a debreceni üzem is el fogja érni ezt a mérföldkövet az indulást követő két éven belül. A fenntarthatósági törekvéseinek részeként idén ősszel a CATL akkumulátorgyárának közelében is megkezdődött a zöldítés.

A dolgozók száma hamarosan meghaladja az ezer főt

A CATL Debrecen több mint két éve kezdett intenzív toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt. A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok kiemelkedő eredményeket hoztak, Debrecenből és vármegyeszékhely tágabb régiójából sikeresen töltötték fel a nyitott pozíciók kétharmadát.

„Célunk egy olyan helyi vállalat építése, amely nemzetközi tudást és lehetőségeket kínál, miközben stabil, modern és kiszámítható munkakörnyezetet teremt. Olyan szakembereket keresünk a gyártás, logisztika, minőségbiztosítás, pénzügy, IT és HR területén, akik nyitottak az innovációra és az új technológiák elsajátítására. Versenyképes bérek mellett szakmai és kulturális képzéseket, széleskörű tanulási lehetőségeket biztosítunk” – hangsúlyozta Kitta Alexandra, a CATL Debrecen toborzási vezetője az eseményen.

Társadalmi szerepvállalás és kulturális kötelékek

Nemzetközi ESG-stratégiájával összhangban a CATL elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, és célja, hogy tovább erősítse jelenlétét Debrecen és térségének közösségi életében. A vállalat 2025-ben a város legmeghatározóbb, évről évre megrendezett eseményeit támogatta, és mellette hozzájárult új kulturális hagyományok meghonosításához is: idén első alkalommal vett részt a debreceni Kínai Lampionfesztivál és az Őszközép Ünnep megszervezésében. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a CATL Debrecen továbbra is aktív a helyi CSR-kezdeményezésekben, amelyek elsősorban a gyermekek támogatására és a környezet védelmére fókuszálnak.

