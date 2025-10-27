Rendkívüli

DebrecencatlCATL Debrecenakkumulátorgyár

Mérföldkőhöz érkezett a debreceni óriásberuházás, indul a toborzás

A CATL kínai akkumulátorgyár újabb toborzó kampányt indított Debrecenben és környékén, amellyel több száz új munkahelyet kínál. A vállalat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben a helyieket és a környező településeken élőket alkalmazza a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és logisztikai munkakörökben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 13:52
Negyedszer toboroz a CATL Debrecenben Forrás: Fotó: CFoto via AFP
A CATL − amely világelső az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok gyártásában, valamint nemzetközi piacvezető a megújuló energiaforrásokra épülő technológiai innovációk terén − mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben – ismertette a távirati iroda.

A beruházás és Debrecen gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezik az év végén: 

a tervek szerint megkezdődik a próbagyártás a cellagyárban, míg a modul-összeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni.

Tájékoztatásuk szerint ez a debreceni akkumulátorgyár negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban: a vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon lehetőséget.

A kampány elsősorban a Debrecenben és a város hatvan kilométeres körzetében élőket célozza meg, különös tekintettel azokra, akik a termelés, gyártás, minőségbiztosítás vagy logisztika területén szeretnének elhelyezkedni. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül – közölték.

A CATL Debrecennél a magyar munkavállalók mellett jelenleg a kezdeti működést támogató kínai szakemberek és más nemzetiségű emberek is dolgoznak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai munkatársak érkeznek annak érdekében, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját, a vállalat stratégiája ugyanakkor egyértelműen a helyi munkaerő bevonására épül – jelezték.

A közleményben kiemelték: 

a CATL 2022 ősze óta építi jelenlétét a régióban. 2023 óta eddig három toborzási kampányt szervezett, amelyek eredményeként folyamatosan bővült a hazai munkavállalók köre. 

A vállalat szoros együttműködést alakított ki a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSzC): rendszeresen részt vesz a helyi állásbörzéken, szakemberei előadásokat tartanak tanórákon, illetve diákcsoportokat fogadnak gyárlátogatásokra. A partnerség hosszú távú célja a duális képzési programok kidolgozása, amely tovább erősíti a helyi munkaerőpiac és a vállalat közötti kapcsolatot.

A DSzC-vel közösen hamarosan induló akkumulátorgyári operátorképzés keretében három hónap alatt száz regisztrált álláskeresőnek, illetve külső jelentkezőknek biztosítanak lehetőséget szakképesítés megszerzésében – idézi a közlemény Csin Liang (Qin Liang) gyárigazgatót.

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 37,9 százalékos globális piaci részesedésével a világ egyik legfontosabb akkumulátoripari szereplője.

A cég 13 gyártóbázisának és hat kutatás-fejlesztési központjának köszönhetően mára széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik az akkumulátorok és energiatároló rendszerek gyártása terén. Mára a vállalat kilenc gyára nyerte el a szén-dioxid-semleges minősítést, továbbá három gyárát a Világgazdasági Fórum a Global Lighthouse Network tagjává választotta.

