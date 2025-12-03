Szalay-Bobrovniczky KristófMagyar Honvédségfegyverpénz

Ekkor kapják meg a fegyverpénzt a katonák

A rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:41
Fotó: MTI/Kovács Attila
Hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Budapest, 2025. december 2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Pesterzsébet önkormányzatnak épületében 2025. december 2-án. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Megjött a döntés a közlönyben, 2026 februárjában 80 ezer fegyveres között a magyar katonák is hathavi illetményüket fogják megkapni

– hangsúlyozta a miniszter. A honvédelmi tárca vezetője hozzátette: „Köszönjük a szolgálatot!”

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Rétvári Bence a döntéssel kapcsolatban kiemelte: a kormány megbecsüli a rendvédelmi dolgozókat, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja. Így fegyverpénzre jogosultak a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, az idegenrendészet, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem hivatásos dolgozói.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Attila)

