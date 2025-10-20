Szalay-Bobrovniczky Kristófhonvédséghonvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A tudás és az innováció a modern haderő legfontosabb fegyverei!

A honvédelmi miniszter Horvátországba utazott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 19:24
Forrás: Facebook
– Horvátország kiemelt partnerünk – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter déli szomszédunkba utazott megbeszélésekre, amelyek középpontjában a védelmi együttműködés elmélyítése, valamint a keleti szárny megerősítése áll majd – különös tekintettel a székesfehérvári Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságban (HQ MND–C) és az Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoportban (FLF BG HUN) vállalt komoly horvát hozzájárulásokra.

A tudás és az innováció a modern haderő legfontosabb fegyverei!

– jelentette ki a miniszter a közösségi oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf útjának első állomása Eszék, amely Ivan Anusic horvát védelmi miniszter szülővárosa. A város a horvát innováció és technológiai fejlődés egyik központja – itt működik az Orqa dróngyár, amely mára a horvát védelmi ipar egyik meghatározó szereplőjévé vált – írta.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
