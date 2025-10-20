Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A tudás és az innováció a modern haderő legfontosabb fegyverei!

– Horvátország kiemelt partnerünk – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter déli szomszédunkba utazott megbeszélésekre, amelyek középpontjában a védelmi együttműködés elmélyítése, valamint a keleti szárny megerősítése áll majd – különös tekintettel a székesfehérvári Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságban (HQ MND–C) és az Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoportban (FLF BG HUN) vállalt komoly horvát hozzájárulásokra.

A tudás és az innováció a modern haderő legfontosabb fegyverei!

– jelentette ki a miniszter a közösségi oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf útjának első állomása Eszék, amely Ivan Anusic horvát védelmi miniszter szülővárosa. A város a horvát innováció és technológiai fejlődés egyik központja – itt működik az Orqa dróngyár, amely mára a horvát védelmi ipar egyik meghatározó szereplőjévé vált – írta.