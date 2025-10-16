Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel a magyarok pénzét is elvenné + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Brüsszelben a védelmi miniszterek értekezlete után hangsúlyozta: ez alkalommal Európa saját védelme volt a középpontban. A miniszter a videóban elmondta: „Én ebben a tekintetben a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívtam fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzóaknak kell lenni Európa bármilyen terveinek is. Természetesen sajnos ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is.”
Az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül. Ez rengeteg pénzbe fog kerülni, az adófizetők pénzét fogják elvonni a tagállamokból, és így a magyarok pénzét is szeretnék elvonni majd
– hívta fel a figyelmet.