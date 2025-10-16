Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel a magyarok pénzét is elvenné + videó

A miniszter hangsúlyozta: minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná.

Ezt meg kell állítani, ezt nem szabad megtenni. Se pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba.

– Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta gondolatait.