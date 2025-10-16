Szalay-Bobrovniczky KristófNATOBrüsszelUkrajnaMagyarországértekezlet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel a magyarok pénzét is elvenné + videó

A védelmi miniszteri értekezleten tovább folytatódott a háborús készülődés. Magyarország békét akar! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalán megosztott új videóhoz. Se pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba – tette hozzá a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Brüsszelben a védelmi miniszterek értekezlete után hangsúlyozta: ez alkalommal Európa saját védelme volt a középpontban. A miniszter a videóban elmondta: „Én ebben a tekintetben a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívtam fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzóaknak kell lenni Európa bármilyen terveinek is. Természetesen sajnos ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is.” 

Az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül. Ez rengeteg pénzbe fog kerülni, az adófizetők pénzét fogják elvonni a tagállamokból, és így a magyarok pénzét is szeretnék elvonni majd

– hívta fel a figyelmet.

A miniszter hangsúlyozta: minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. 

Ezt meg kell állítani, ezt nem szabad megtenni. Se pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba.

– Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta gondolatait.

