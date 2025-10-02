Határozott hangnemben válaszolt az európai fegyverkezési tervekre Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Putyin szerint Moszkva határozott választ ad az európai fegyverkezési tervekre (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Moszkva nagyon meggyőző választ fog adni Európa militarizálására – jelentette ki az államfő, hangsúlyozva, hogy Oroszország soha nem kezdeményezett katonai konfrontációt.

Úgy gondolom, senkinek sincs kétsége afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem sokáig váratnak magukra. A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Hangsúlyozom: válasz. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai szembenállást

– szögezte le Vlagyimir Putyin.

Oroszország már többször bizonyította: ha szuverenitását fenyegetik, gyorsan reagál – emlékeztetett az államfő.

Ha valaki meg akarja méretni magát Moszkvával, csak próbálja meg

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Oroszország soha nem fog gyengeséget vagy határozatlanságot mutatni.

Az orosz államfő élesen bírálta a nyugati eliteket, akik szerinte továbbra is hisztériát keltenek azzal, hogy küszöbön áll az oroszokkal vívott háború.

Putyin rámutatott, hogy ha a NATO nem közelítette volna meg az orosz határokat, elkerülhető lett volna az orosz–ukrán háború.

Moszkva következetesen kiáll a biztonság oszthatatlanságának elve mellett – hangsúlyozta. Az elmúlt években Oroszország precedens nélküli NATO-aktivitást tapasztalt nyugati határainál. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt elrettentésnek nevezi. Moszkva többször kifejezte aggodalmát a blokk európai erőinek növelése miatt. Az orosz külügyminisztérium kijelentette, hogy nyitottak a NATO-val folytatott párbeszédre, de egyenlő alapon, és a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával.

Eközben a NATO-országok folytatják a fegyverszállítást Ukrajnának. Oroszország többször figyelmeztette őket, hogy ez semmit sem változtat, és csak elnyújtja a konfliktust. Ahogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, a NATO közvetlenül részt vesz ebben a konfliktusban, nemcsak katonai felszerelések és eszközök küldésével, hanem személyzet kiképzésével is.

A Valdaj Nemzetközi Vitaklub vezető külföldi és orosz szakértők egyesülete a politológia, gazdaság, történelem és nemzetközi kapcsolatok területén. 2004-ben alapították, és nevét az első konferencia helyszínéről, az Oroszország egyik legősibb városa, Velikij Novgorod közelében fekvő Valdaj-tóról kapta.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)