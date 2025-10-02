Rendkívüli

Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó

Európai UnióKoppenhágacsúcstalálkozó

Az orosz fenyegetéssel riogatnak a brüsszeli vezetők

Végül az eredeti terveknél későbbi időpontban került sor Koppenhágában az európai uniós vezetők informális tanácskozásának sajtótájékoztatójára. Ursula von der Leyen, António Costa és Mette Frederiksen egyaránt a közelmúlt légtérsértéseihez kapcsolódva vezette fel gondolatait az EU-csúcs után.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 0:33
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Mette Frederiksen dán miniszterelnök Fotó: Ritzau Scanpix / AFP
Az előzetes tervekhez képest elhalasztva, de a királyi pár díszvacsorája után sor került az informális EU-csúcs sajtótájékoztatójára Koppenhágában.

Csoportkép az informális EU-csúcs résztvevőiről
Csoportkép az informális EU-csúcs résztvevőiről (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Először Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szólalt fel, aki szerint „az európai polgárok jogosan aggódnak Oroszország provokatív és meggondolatlan viselkedése miatt”. Costa teljes támogatásáról biztosította az elmúlt időszakban légtérsértést elszenvedett tagállamokat, amelyek szerinte egész Európát védik.

Szót ejtett az Európai Unió márciusban bejelentett SAFE programjáról, amely egy 150 milliárd eurós, védelmi beszerzésekre fordítható hitelkeretet foglal magában. Ennek prioritásait már korábban meghatározták, most azonban „egy lépéssel tovább vitték”, miután az uniós vezetők támogatásukról biztosították az európai drónfal és a keleti szárny megerősítésének tervét.

Az Európai Tanács elnökétől a megbeszélés vendéglátója, az EU soros elnöksége képviseletében Mette Frederiksen dán miniszterelnök vette át a szót, aki „jelentősnek és konstruktívnak” (továbbá hosszúnak) nevezte a találkozót.

Fenyegetnek minket, tesztelnek minket, és nem fognak megállni

– fogalmazott Frederiksen, utalva az elmúlt hetekben feltehetően orosz drónok által elkövetett légtérsértésekre, amelyek egyik elszenvedője Dánia volt.

Ugyanezzel a témával kezdte beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki szolidaritását fejezte ki az érintett tagállamokkal. Szerinte az incidensek „hibrid háborús taktika részei”, és erős választ igényelnek az EU részéről.

Minden európai polgárnak és minden egyes négyzetcentiméternek biztonságban kell lennie – hangsúlyozta.

A béke megőrzése mindig az Európai Unió központi feladata volt

– szögezte le Von der Leyen.

Most egy precíz, páneurópai tervre van szükség a katonai képességbeli hiányok betöltésére – emelte ki. A feladatok közül az együttműködési képesség megteremtését nevezte a legfontosabbnak.

Természetesen a három vezető szót ejtett az orosz–ukrán háborúról, illetve Ukrajna támogatásáról is. Sok szó esett a nap folyamán az Ukrajnának nyújtandó biztonság garanciákról, azonban jelenleg „Ukrajna Európa biztonsági garanciája” – mondta ezzel kapcsolatban Mette Frederiksen.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

