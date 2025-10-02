Az orosz fenyegetéssel riogatnak a brüsszeli vezetők

Az előzetes tervekhez képest elhalasztva, de a királyi pár díszvacsorája után sor került az informális EU-csúcs sajtótájékoztatójára Koppenhágában.

Csoportkép az informális EU-csúcs résztvevőiről (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Először Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szólalt fel, aki szerint „az európai polgárok jogosan aggódnak Oroszország provokatív és meggondolatlan viselkedése miatt”. Costa teljes támogatásáról biztosította az elmúlt időszakban légtérsértést elszenvedett tagállamokat, amelyek szerinte egész Európát védik.

Szót ejtett az Európai Unió márciusban bejelentett SAFE programjáról, amely egy 150 milliárd eurós, védelmi beszerzésekre fordítható hitelkeretet foglal magában. Ennek prioritásait már korábban meghatározták, most azonban „egy lépéssel tovább vitték”, miután az uniós vezetők támogatásukról biztosították az európai drónfal és a keleti szárny megerősítésének tervét.

Az Európai Tanács elnökétől a megbeszélés vendéglátója, az EU soros elnöksége képviseletében Mette Frederiksen dán miniszterelnök vette át a szót, aki „jelentősnek és konstruktívnak” (továbbá hosszúnak) nevezte a találkozót.

Fenyegetnek minket, tesztelnek minket, és nem fognak megállni

– fogalmazott Frederiksen, utalva az elmúlt hetekben feltehetően orosz drónok által elkövetett légtérsértésekre, amelyek egyik elszenvedője Dánia volt.

We all agree that we need a true shift in how Europe thinks and acts on defence.



Including a precise, pan-European plan.



Today we discussed Europe's 2030 Readiness roadmap, with clear milestones & objectives.



Because only what gets measured gets done ↓ https://t.co/EmoMXWU6ub — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

Ugyanezzel a témával kezdte beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki szolidaritását fejezte ki az érintett tagállamokkal. Szerinte az incidensek „hibrid háborús taktika részei”, és erős választ igényelnek az EU részéről.

Minden európai polgárnak és minden egyes négyzetcentiméternek biztonságban kell lennie – hangsúlyozta.

A béke megőrzése mindig az Európai Unió központi feladata volt

– szögezte le Von der Leyen.

Most egy precíz, páneurópai tervre van szükség a katonai képességbeli hiányok betöltésére – emelte ki. A feladatok közül az együttműködési képesség megteremtését nevezte a legfontosabbnak.

Természetesen a három vezető szót ejtett az orosz–ukrán háborúról, illetve Ukrajna támogatásáról is. Sok szó esett a nap folyamán az Ukrajnának nyújtandó biztonság garanciákról, azonban jelenleg „Ukrajna Európa biztonsági garanciája” – mondta ezzel kapcsolatban Mette Frederiksen.