A dán királyi pár látja vendégül az európai vezetőket

Nem folytatják az informális csúcstalálkozó megbeszéléseit az Európai Unió tagállamainak vezetői vacsora után – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál. Annak ellenére döntöttek így, hogy a védelmi kérdésekről szóló ülés a tervezettnél két órával tovább tartott.

Orbán Viktor is megérkezett a dán királyi pár díszvacsorájára (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Végül azonban úgy döntöttek, hogy az Ukrajna támogatásáról szóló egyórás megbeszélés elegendő, a szokásos záró sajtótájékoztatót viszont elhalasztják.

We have now concluded our debate on continued support to Ukraine. We discussed the possibility of making better use of Russian immobilised assets. We will continue this discussion at our next European Council meeting in October.



Ami viszont a vacsorát illeti, nem akármilyen étkezésben lesz részük az állam- és kormányfőknek, ugyanis maga a tavaly januárban trónra lépett X. Frigyes dán király és felesége, Mária királyné látja vendégül őket egy díszvacsorán.

A királyi pár személyesen felügyelte az előkészületeket, hogy méltó fogadtatásban részesítsék Európa vezetőit. A vacsora helyszíne a történelmi jelentőségű VII. Keresztély palota az Amalienborg komplexumban, amely pazar környezetet biztosít az eseményhez.

A királyi Instagram-oldal bepillantást engedett az előkészületekbe, bemutatva a gondosan összeállított őszi virágkompozíciókat és az elegáns terítéket. Mária királyné személyesen válogatta össze a virágdíszeket, rózsaszín, narancssárga és vörös árnyalatú virágokból, köztük rózsákból, dáliákból és orchideákból, kiegészítve eukaliptuszlevelekkel. A Lovagterem, amely a vacsora helyszínéül szolgál, lenyűgöző történelmi hátteret biztosít a diplomáciai eseményhez.

Borítókép: A királyi pár az EU vezetőit fogadja (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)