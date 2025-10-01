Európai UnióDániaKoppenhága

A dán királyi pár látja vendégül az európai vezetőket

Elhalasztották a szokásos záró sajtótájékoztatót az informális EU-csúcs végén. Az állam- és kormányfők a dán királyi pár díszvacsorájára hivatalosak.

2025. 10. 01. 21:20
A királyi pár az EU vezetőit fogadja Fotó: Ritzau Scanpix via AFP Forrás: Ritzau Scanpix
Nem folytatják az informális csúcstalálkozó megbeszéléseit az Európai Unió tagállamainak vezetői vacsora után – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál. Annak ellenére döntöttek így, hogy a védelmi kérdésekről szóló ülés a tervezettnél két órával tovább tartott

Orbán Viktor is megérkezett a dán királyi pár díszvacsorájára
Orbán Viktor is megérkezett a dán királyi pár díszvacsorájára (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Végül azonban úgy döntöttek, hogy az Ukrajna támogatásáról szóló egyórás megbeszélés elegendő, a szokásos záró sajtótájékoztatót viszont elhalasztják.

Ami viszont a vacsorát illeti, nem akármilyen étkezésben lesz részük az állam- és kormányfőknek, ugyanis maga a tavaly januárban trónra lépett X. Frigyes dán király és felesége, Mária királyné látja vendégül őket egy díszvacsorán.

A királyi pár személyesen felügyelte az előkészületeket, hogy méltó fogadtatásban részesítsék Európa vezetőit. A vacsora helyszíne a történelmi jelentőségű VII. Keresztély palota az Amalienborg komplexumban, amely pazar környezetet biztosít az eseményhez.

A királyi Instagram-oldal bepillantást engedett az előkészületekbe, bemutatva a gondosan összeállított őszi virágkompozíciókat és az elegáns terítéket. Mária királyné személyesen válogatta össze a virágdíszeket, rózsaszín, narancssárga és vörös árnyalatú virágokból, köztük rózsákból, dáliákból és orchideákból, kiegészítve eukaliptuszlevelekkel. A Lovagterem, amely a vacsora helyszínéül szolgál, lenyűgöző történelmi hátteret biztosít a diplomáciai eseményhez.

Borítókép: A királyi pár az EU vezetőit fogadja (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

