Brüsszel újabb milliárdokat ad Ukrajnának

Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét – tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 17:03
Ursula von der Leyen Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
A pénzügyi támogatási csomag egy legfeljebb 18,1 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitel-együttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében nyújt segítséget Ukrajnának.

Megérkezett a G7-hitel újabb részlete Ukrajnának (Fotó: MELISSA ROSCA / Hans Lucas)
A makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében az orosz központi banknak az uniós bankokban befagyasztott pénzeszközeiből származó kamatbevételeket bocsátják Ukrajna rendelkezésére.

A pénzeszközök – a tervek szerint – segítenek Ukrajnának az EU-kölcsön, valamint a G7-partnerek által nyújtott kölcsönök költségeinek fedezésében. Míg a mechanizmus pénzeszközei a hitelek költségeinek fedezésére és visszafizetésére szolgálnak, Kijev az MFA-ból származó összeget saját belátása szerint használhatja fel.

A szerdai kifizetéssel az év eleje óta az Európai Bizottság által Ukrajnának az MFA keretében nyújtott teljes hitel összege eléri a 14 milliárd eurót.

A kölcsön folyósításának feltétele, hogy Ukrajna továbbra is elkötelezze magát a hatékony demokratikus mechanizmusok fenntartása és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, valamint további, egy egyetértési megállapodásban rögzíteni tervezett politikai feltételek teljesítése mellett.

A brüsszeli közlemény kiemelte: a szerdán folyósított jelentős kifizetés megerősíti az EU elkötelezettségét Ukrajna támogatása iránt. A támogatás segíteni fogja Ukrajnát növekvő finanszírozási igényeinek kielégítésében, a többi között a védelmi szektorban. 

A szerdai kifizetésből Ukrajna kétmilliárd eurót drónok vásárlására különít el, az EU és Ukrajna közötti kölcsönös megállapodással összhangban

– tájékoztattak.

Oroszország háborújának kezdete óta az EU Ukrajnának nyújtott teljes támogatása megközelíti a 178 milliárd eurót – tették hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

