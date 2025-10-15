Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni + videó

A miniszter a hét elején aláírt közel-keleti békemegállapodással kapcsolatban hangsúlyozta: Donald Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni. Hozzátette: az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos magyar álláspont továbbra is következetes és határozott – aggasztó az eszkaláció lehetősége, a mielőbbi tűzszünetnek és a béketárgyalások megkezdésének álláspontunk szerint nincs alternatívája. Ezért Magyarország továbbra is kiáll a Trump-adminisztráció békekezdeményezései mellett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket nem szabad feladni Fotó: AFP

Magyarország továbbra is kiáll a Trump-adminisztráció békekezdeményezései mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban történt, NATO-tagállamokat érintő légtérsértések ismét ráirányították a figyelmet a szövetség keleti szárny légtérvédelmének megerősítésére.

Magyarország egyértelműen elítéli a tagállamok területi szuverenitásának megsértését.

Ezenfelül ezek az incidensek is megerősítik hazánk álláspontját, hogy mielőbbi békére van szükség. Kiemelte: Magyarország nemcsak szóval, hanem nap mint nap tettekkel is bizonyítja NATO-tagságából fakadó elkötelezettséget a szövetség védelmének biztosítása iránt. Magyar Gripen-pilóták immár negyedik alkalommal vesznek részt a balti légtérrendészeti misszióban.