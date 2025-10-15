Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni + videó

Szalay-Bobrovniczky KristófNATOhonvédelmi miniszterDonald Trumpszövetségorosz-ukrán háborúközel-keleti béketerv

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni

Bízunk abban, hogy Trump elnök a Közel-Kelethez hasonlóan Ukrajnában is sikerre viszi béketörekvéseit. Magyarország számára a béke megteremtése alapvető nemzeti érdek. A NATO egy védelmi szövetség, és célja a béke fenntartása, amelynek egyik fő pillére a NATO hiteles elrettentő ereje. Ennek az elrettentő erőnek a valódi alapját pedig az olyan elkötelezett és megbízható szövetségesek adják, mint Magyarország – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri találkozót követően Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:28
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni Forrás: AFP
A miniszter a hét elején aláírt közel-keleti békemegállapodással kapcsolatban hangsúlyozta: Donald Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni. Hozzátette: az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos magyar álláspont továbbra is következetes és határozott – aggasztó az eszkaláció lehetősége, a mielőbbi tűzszünetnek és a béketárgyalások megkezdésének álláspontunk szerint nincs alternatívája. Ezért Magyarország továbbra is kiáll a Trump-adminisztráció békekezdeményezései mellett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket nem szabad feladni Fotó: AFP

Magyarország továbbra is kiáll a Trump-adminisztráció békekezdeményezései mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban történt, NATO-tagállamokat érintő légtérsértések ismét ráirányították a figyelmet a szövetség keleti szárny légtérvédelmének megerősítésére. 

Magyarország egyértelműen elítéli a tagállamok területi szuverenitásának megsértését. 

Ezenfelül ezek az incidensek is megerősítik hazánk álláspontját, hogy mielőbbi békére van szükség. Kiemelte: Magyarország nemcsak szóval, hanem nap mint nap tettekkel is bizonyítja NATO-tagságából fakadó elkötelezettséget a szövetség védelmének biztosítása iránt. Magyar Gripen-pilóták immár negyedik alkalommal vesznek részt a balti légtérrendészeti misszióban. 

Magyarország a három balti állam mellett Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is biztosítja, ezzel is erősítve a térség biztonságát és a NATO integrált légvédelmi rendszerét. Szintén a szövetség közös védelmi képességéhez járulunk hozzá a napokban zárult Adaptive Hussars 2025 gyakorlattal, mely csaknem 22 ezer katona, és több NATO-állam bevonásával zajlott. 

Magyarország bekapcsolódott az úgynevezett európai drónfal-kezdeményezésről folyó egyeztetésekbe is, amely hozzájárulhat a kontinens légvédelmi képességeihez – tette hozzá a miniszter.

A tárcavezető rámutatott: Magyarország a NATO megbízható tagjaként régóta aktívan tesz a Nyugat-Balkán biztonságáért. Hazánk kezdettől fogva részese a koszovói KFOR-műveletnek, és továbbra is az egyik legjelentősebb csapatfelajánló. A találkozón a miniszterek áttekintették a megemelt védelmi ráfordítások és az ezekhez kapcsolódó képességcélok végrehajtásának helyzetét. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: 

Magyarország egyetért azzal, hogy a tagállamoknak többet kell beruházniuk a biztonságukba. Kollektív és nemzeti védelmi képességeink megerősítése olyan befektetés, amely szuverenitásunk, békénk és fejlődésünk megőrzése szempontjából is meghatározó

– zárta szavait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Donald Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni (Fotó: AFP)

