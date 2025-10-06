Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Fico: Magyar Gripenek védik a légteret Szlovákiában

Magyar Gripenek és pilóták biztosítják a NATO-ország légvédelmét, miközben Szlovákia még időt kér az F–16-os repülőszázad harckészültségének eléréséhez. Az STVR televíziócsatorna műsorában Robert Fico elmondta: Szlovákia nincs készen a kötelező katonai szolgálat visszaállítására, légterüket továbbra is elsősorban magyar, lengyel és cseh vadászgépek védik. Fico szerint céljuk Ukrajnában a háború mielőbbi vége, nem Oroszország legyőzése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 11:26
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico vasárnap azt is elmondta, hogy nem tartja Szlovákiát készen a kötelező katonai szolgálat visszaállítására, légterüket továbbra is elsősorban magyar, lengyel és cseh vadászgépek védik.

Fico szerint céljuk Ukrajnában a háború mielőbbi vége, nem Oroszország legyőzése
Fico szerint céljuk Ukrajnában a háború mielőbbi vége, nem Oroszország legyőzése. Fotó: AFP

Szlovákia külpolitikájának, valamint az általam vezetett szlovák kormány célja nem az, hogy legyőzzük az Oroszországi Föderációt. Kérem, értsék meg ezt egyszer és mindenkorra. Ez nem a mi célunk. A mi célunk az, hogy a háború Ukrajnában minél hamarabb véget érjen, mert szlávok ölik egymást

– mondta Fico.

Fico azt is megjegyezte, hogy a nemzeti haderő felépítését jó kompromisszumnak tartja. Jelenleg Szlovákiában hiányoznak a stratégiai objektumok, például az atomerőművek védelmi rendszerei – tette hozzá.

A szlovák kormányfő elmondta, hogy Szlovákiának még időre van szüksége, mielőtt F–16-os vadászgépekből álló repülőszázada teljesen harckészültségbe kerül.

Légterünket továbbra is elsősorban lengyel, cseh és magyar vadászgépek védik, amíg folynak az előkészületek arra, hogy a szlovák repülőszázad átvegye ezeket a légvédelmi feladatokat

– mondta.

Fico hozzátette, hogy éppen ez volt az oka annak a döntésnek, hogy új vadászgépeket vásárolnak, amelyek lehetővé teszik Szlovákiának, hogy önállóan irányítsa légvédelmét.

A magyar pilóták és Gripenek a NATO egyik legfontosabb védelmi feladatát látják el

Pár napja hírt adtunk arról is, hogy Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, december 1-jéig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt. Képességeink lehetővé teszik, hogy a balti szerepvállalásunkkal egyidejűleg folyamatosan biztosítsuk Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is. A küldetés most a félidejéhez érkezett. 

Augusztus óta 11 éles riasztás és 43 gyakorló bevetés bizonyította, hogy a magyar légierő minden helyzetben készen áll.

Ami Szlovákia esetleges részvételét illeti a drónok elleni kezdeményezésben, Fico azt mondta, hogy nem fogja kommentálni ezt a kérdést, mivel véleménye szerint ilyen projekt nem létezik – csak technikai vita folyik. Az Ukrinform hírügynökség szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elutasította a Szlovákia ellen gyakorolt nyomást, hogy csökkentse az orosz energiahordozók vásárlását. Ugyanakkor kijelentette, hogy Szlovákia kész megvitatni ezt a kérdést.

WARSAW, POLAND - MAY 7: Slovak Minister of Foreign Affairs Juraj Blanar during the informal meeting of the EU Ministers of Foreign Affairs in Warsaw, Poland on May 7, 2025. Jakub Porzycki / Anadolu (Photo by Jakub Porzycki / Anadolu via AFP)
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elutasította a Szlovákia ellen gyakorolt nyomást, hogy csökkentse az orosz energiahordozók vásárlását. Fotó: AFP

Fico bírálta az EU háborúkezelését, és a béke előmozdítását sürgette a katonai támogatás helyett

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Robert Fico szlovák miniszterelnök egy televíziós vitában kijelentette, hogy Szlovákia a mielőbbi ukrajnai béke elérését tartja céljának, nem pedig Oroszország legyőzését. 2023-as hivatalba lépése óta Fico leállította a katonai segélyt Ukrajna számára a szlovák hadsereg készleteiből, és megkérdőjelezte az Oroszország elleni uniós szankciókat. 

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

Felföldi Zoltán
Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

