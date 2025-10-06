Fico: Magyar Gripenek védik a légteret Szlovákiában

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico vasárnap azt is elmondta, hogy nem tartja Szlovákiát készen a kötelező katonai szolgálat visszaállítására, légterüket továbbra is elsősorban magyar, lengyel és cseh vadászgépek védik.
Szlovákia külpolitikájának, valamint az általam vezetett szlovák kormány célja nem az, hogy legyőzzük az Oroszországi Föderációt. Kérem, értsék meg ezt egyszer és mindenkorra. Ez nem a mi célunk. A mi célunk az, hogy a háború Ukrajnában minél hamarabb véget érjen, mert szlávok ölik egymást
– mondta Fico.
Fico azt is megjegyezte, hogy a nemzeti haderő felépítését jó kompromisszumnak tartja. Jelenleg Szlovákiában hiányoznak a stratégiai objektumok, például az atomerőművek védelmi rendszerei – tette hozzá.
A szlovák kormányfő elmondta, hogy Szlovákiának még időre van szüksége, mielőtt F–16-os vadászgépekből álló repülőszázada teljesen harckészültségbe kerül.