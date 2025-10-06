Fico: Magyar Gripenek védik a légteret Szlovákiában

Fico hozzátette, hogy éppen ez volt az oka annak a döntésnek, hogy új vadászgépeket vásárolnak, amelyek lehetővé teszik Szlovákiának, hogy önállóan irányítsa légvédelmét.

A magyar pilóták és Gripenek a NATO egyik legfontosabb védelmi feladatát látják el

Pár napja hírt adtunk arról is, hogy Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, december 1-jéig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt. Képességeink lehetővé teszik, hogy a balti szerepvállalásunkkal egyidejűleg folyamatosan biztosítsuk Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is. A küldetés most a félidejéhez érkezett.

Augusztus óta 11 éles riasztás és 43 gyakorló bevetés bizonyította, hogy a magyar légierő minden helyzetben készen áll.

Így repülnek a Gripenek Mit tud egy Gripen és kik vigyáznak a magyar légtérre? Hamarosan újabb gépeket vesz Magyarország. Nézze meg, milyen a repülés a Gripen pilótafülkéjéből! Posted by Magyarország Kormánya on Tuesday, April 16, 2024

Ami Szlovákia esetleges részvételét illeti a drónok elleni kezdeményezésben, Fico azt mondta, hogy nem fogja kommentálni ezt a kérdést, mivel véleménye szerint ilyen projekt nem létezik – csak technikai vita folyik. Az Ukrinform hírügynökség szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elutasította a Szlovákia ellen gyakorolt nyomást, hogy csökkentse az orosz energiahordozók vásárlását. Ugyanakkor kijelentette, hogy Szlovákia kész megvitatni ezt a kérdést.