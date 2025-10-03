Tucatnyi éles riasztást kaptak a magyar Gripenek

A magyar pilóták és Gripenek a NATO egyik legfontosabb védelmi feladatát látják el, a balti államok légterének felügyeletét – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Rámutatott: képességeink lehetővé teszik, hogy a balti szerepvállalásunkkal egyidejűleg folyamatosan biztosítsuk Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, december 1-jéig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt. A küldetés most a félidejéhez érkezett.

Augusztus óta 11 éles riasztás és 43 gyakorló bevetés bizonyította, hogy a magyar légierő minden helyzetben készen áll.

A kontingens a készenléti feladatok ellátása mellett több nemzetközi gyakorlaton is részt vett. A magyar katonák a helyi közösség életében is aktívan részt vesznek, társadalmi és sporteseményeken erősítik a Magyar Honvédség és a NATO jó hírnevét a Baltikumban.

„Ez a misszió nemcsak a Baltikum biztonságáról szól. A magyar részvétel növeli hazánk nemzetközi tekintélyét, és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar emberek is még nagyobb biztonságban legyenek” – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter korábban bejelentette, hogy