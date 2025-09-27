Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség időben megtette a keleti határunk drónvédelméhez szükséges intézkedéseket

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Európai Unió védelmi biztosa által az Európai Unió keleti szárnyának drónvédelmével kapcsolatban összehívott videókonferencia után Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán. A miniszter jelezte, mindennap éles riasztásban vesznek részt a légierő Gripen-pilótái a keleti szárny védelmében. A Magyar Honvédség időben megtette azokat az intézkedéseket, amelyek hazánk keleti határának drónvédelméhez szükségesek. Rendelkezésünkre állnak radarok és egyéb képességek annak érdekében, hogy a drónbehatolások ellen védekezni tudjunk – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint beszámoltunk róla, a honvédelmi miniszter az egyes EU-tagállamok körében a drónvédelemről tartott online egyeztetést követően elmondta: Biztonságunk Európában oszthatatlan, így az Európai Unió keleti drónvédelmi képességeinek fejlesztéséről nem lehet Magyarország és Szlovákia bevonása nélkül beszélni.