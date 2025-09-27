  • Magyar Nemzet
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség időben megtette a keleti határunk drónvédelméhez szükséges intézkedéseket

Mindennap éles riasztásban vesznek részt a légierő Gripen-pilótái a keleti szárny védelmében, de a Magyar Honvédség rendelkezésére állnak radarok és egyéb képességek annak érdekében, hogy a drónbehatolások ellen védekezni tudjanak – közölte közöségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  az Európai Unió védelmi biztosa által az Európai Unió keleti szárnyának drónvédelmével kapcsolatban összehívott videókonferencia után Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán. A miniszter jelezte, mindennap éles riasztásban vesznek részt a légierő Gripen-pilótái a keleti szárny védelmében. A Magyar Honvédség időben megtette azokat az intézkedéseket, amelyek hazánk keleti határának drónvédelméhez szükségesek. Rendelkezésünkre állnak radarok és egyéb képességek annak érdekében, hogy a drónbehatolások ellen védekezni tudjunk – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Mint beszámoltunk róla, a honvédelmi miniszter az egyes EU-tagállamok körében a drónvédelemről tartott online egyeztetést követően elmondta: Biztonságunk Európában oszthatatlan, így az Európai Unió keleti drónvédelmi képességeinek fejlesztéséről nem lehet Magyarország és Szlovákia bevonása nélkül beszélni.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
