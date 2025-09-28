Robert Fico szerint a brüsszeli terv egész Európát károsítani fogja

– Kedves Viktor, nem is tudod, milyen örömöt okoztál nekem, ugyanis normális és jó emberek közé jöttem. Ha elképzelem azt, hogy milyen gyűlölettel, megszállottsággal és hazugsággal támadnak minket az ellenlábasaink, akkor ez egy nagyon kedves alkalom számomra. Sokan vannak, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, és a két ország vezetője között viták legyenek – szólította meg a magyar miniszterelnököt Robert Fico Esztergomban, ahol a Mária Valéria híd 130. születésnapja alkalmából tartott ünnepség keretében mondott beszédet.

Felidézte: amikor először találkoztak, még Brüsszelben, elkötelezték magunkat amellett, hogy mindig a szlovák–magyar kapcsolatok építésén fognak dolgozni.

A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy Borsiban, Rákóczi szülőfalujában ülésezett nemrég a szlovák kormány. Fico szerint ott is jó volt látni, ahogy békében egymás mellett élnek a szlovákok és a magyarok.

– Azok a politikusok, akik számára fontos a nemzetük sorsa, tudják, mennyi fenyegetéssel kell megküzdenünk, és annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az önök miniszterelnöke, nagyon tudom, hogy a fenyegetésekre az egyedüli válasz a szuverén nemzeti politika. A szuverenitás nem csak egy szó az idegen szavak szótárában – húzta alá Robert Fico, aki azzal folytatta: tudják ki, mi a múltuk és mire kell vigyázniuk.

– Ez nem jobboldali vagy baloldali, de sikerült azt elérnünk, hogy az alkotmányunkba bekerült, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Ez a normális és amit az ép ész is diktál – számolt be a szlovák miniszterelnök, majd hozzátette, azt is lefektették, hasonlóan a magyarokhoz, hogy csak két nemet ismernek el, a férfi és a női nemet.

– Alkotmányi szabályokat fektettünk le, ami a gyerekek örökbefogadásáról szól. A szülőknek joguk van eldönteni, mit tanulnak a gyerekeik, mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok vagy félbolondok átmossák a gyermekeink agyát. És ami a legfontosabb, sikerült lefektetnünk, hogy a szlovák etikai és erkölcsi kérdésekben a nemzetközinél elsőbbségi jogot élveznek a saját nemzetünk által lefektetett jogok – húzta alá. – Nekünk Szlovákiában kell eldönteni, hogy mi a jó nekünk, és nem átvenni azt, amit Brüsszel diktál – mondta.