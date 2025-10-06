orosz-ukrán háborúUkrajnaFico

Fico keményen odaszúrt a háborúpárti Brüsszelnek

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Szlovákia a mielőbbi ukrajnai béke elérését tartja céljának, nem pedig Oroszország legyőzését. Fico bírálta az EU háborúkezelését, és a béke előmozdítását sürgette a katonai támogatás helyett.

Kozma Zoltán
2025. 10. 06. 6:44
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
Robert Fico szlovák miniszterelnök egy televíziós vitában kijelentette, hogy Szlovákia a mielőbbi ukrajnai béke elérését tartja céljának, nem pedig Oroszország legyőzését.

Fico szerint az EU-nak a béke elérésére kellene koncentrálnia (Fotó: AFP)
Fico szerint az EU-nak a béke elérésére kellene koncentrálnia (Fotó: AFP)

A Szlovák Köztársaság külpolitikájának, a Szlovák Köztársaság kormányának, melynek én vagyok a miniszterelnöke, nem az Oroszországi Föderáció legyőzése a célja. A mi célunk az, hogy minél hamarabb véget érjen a háború Ukrajnában. Szlávok ölik egymást. A háború nem megoldás

 – fogalmazott Fico a STVR szlovák közszolgálati televízióban.

Robert Fico keményen bírálta Brüsszelt

Fico bírálta az Európai Unió Oroszország elleni háborúval kapcsolatos megközelítését, és azzal vádolta a blokkot, hogy a béke kezdeményezések helyett a katonai segélyre összpontosít.

Ha az EU annyi energiát fordítana a békére, mint amennyit az ukrajnai háború támogatására fordít, a háború már régen véget érhetett volna. Én soha nem leszek háborús miniszterelnök

 – mondta.

2023-as hivatalba lépése óta Fico leállította a katonai segélyt Ukrajna számára a szlovák hadsereg készleteiből, és megkérdőjelezte az Oroszország elleni uniós szankciókat. Korábban Fico megfogadta, hogy blokkolja Kijev NATO-csatlakozását – amihez mind a 32 tagállam, köztük Szlovákia egyetértése szükséges.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

