Fico keményen odaszúrt a háborúpárti Brüsszelnek

Robert Fico szlovák miniszterelnök egy televíziós vitában kijelentette, hogy Szlovákia a mielőbbi ukrajnai béke elérését tartja céljának, nem pedig Oroszország legyőzését.
A Szlovák Köztársaság külpolitikájának, a Szlovák Köztársaság kormányának, melynek én vagyok a miniszterelnöke, nem az Oroszországi Föderáció legyőzése a célja. A mi célunk az, hogy minél hamarabb véget érjen a háború Ukrajnában. Szlávok ölik egymást. A háború nem megoldás
– fogalmazott Fico a STVR szlovák közszolgálati televízióban.