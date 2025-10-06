Fico keményen odaszúrt a háborúpárti Brüsszelnek

Robert Fico keményen bírálta Brüsszelt

Fico bírálta az Európai Unió Oroszország elleni háborúval kapcsolatos megközelítését, és azzal vádolta a blokkot, hogy a béke kezdeményezések helyett a katonai segélyre összpontosít.

Ha az EU annyi energiát fordítana a békére, mint amennyit az ukrajnai háború támogatására fordít, a háború már régen véget érhetett volna. Én soha nem leszek háborús miniszterelnök

– mondta.

2023-as hivatalba lépése óta Fico leállította a katonai segélyt Ukrajna számára a szlovák hadsereg készleteiből, és megkérdőjelezte az Oroszország elleni uniós szankciókat. Korábban Fico megfogadta, hogy blokkolja Kijev NATO-csatlakozását – amihez mind a 32 tagállam, köztük Szlovákia egyetértése szükséges.