Szalay-Bobrovniczky KristófbékeNATOértekezletTrump

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor

A NATO védelmi minisztereinek érekezletén vett részt Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 13:36
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO védelmi minisztereinek értekezletén Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  a közösségi oldalán kiemelte: „A NATO védelmi miniszterek értekezletével kezdtük a napot!”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztőség)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: MTI/Mészáros János

A Közel-Kelet után most Európán a sor! Az orosz–ukrán háborúban sincs más út, mint Trump elnök úr példáját követni, és tárgyalásos úton véget vetni a konfliktusnak

— írta a Facebookon a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO védelmi minisztereinek értekezletén (Forrás: Facebook)

