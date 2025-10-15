Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán kiemelte: „A NATO védelmi miniszterek értekezletével kezdtük a napot!”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor
A NATO védelmi minisztereinek érekezletén vett részt Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A Közel-Kelet után most Európán a sor! Az orosz–ukrán háborúban sincs más út, mint Trump elnök úr példáját követni, és tárgyalásos úton véget vetni a konfliktusnak
— írta a Facebookon a honvédelmi miniszter.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO védelmi minisztereinek értekezletén (Forrás: Facebook)
