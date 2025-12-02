Jövő februárban érkezik a fegyverpénz + videó

„Jó hír, jövőre érkezik a fegyverpénz!” – tudatta a legfrissebb Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a kormány megbecsüli a rendvédelmi dolgozókat, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon.
Rétvári Bence elmondta: hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó. Fegyverpénzre jogosultak a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, az idegenrendészet, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem hivatásos dolgozói.
Ez azt jelenti, hogy rendvédelemben több mint ötvenezren, összességében pedig több mint nyolcvanezren kapnak hathavi fegyverpénzt. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel ennek a tételnek a fedezeteként
– emelte ki az államtitkár.
A fegyverpénz február közepén, egy összegben fog megérkezni a hivatásosok számláira. Az államtitkár szerint ez a fajta juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét. „A hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát. Köszönjük a rendvédelmi dolgozók és az összes hivatásos munkáját!” – zárta a posztját Rétvári Bence.
