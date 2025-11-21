– A legkisebb településekre is odafigyel a kormány, így Kemencén is minibölcsőde épült – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Pest vármegyei településen.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Rétvári Bence a minibölcsőde átadó ünnepségén arról beszélt, hogy

bárki bárhol él ebben az országban, akár a legkisebb településen, akár a határ mentén, ott is ugyanolyan figyelem hárul minden gyereket nevelő családra.

Hozzátette, ha a szülőknek szüksége van a gyermekvállalás után arra, hogy a gyereküket elvigyék bölcsődébe, akkor azt itt, Kemencén is meg tudják tenni.

Az államtitkár elmondása szerint a bölcsődével nyolc család előtt nyílik meg az út, hogy a gyermekvállalás mellett a szülők munkát tudjanak vállalni. Így a bölcsőde összességében biztonságosabbá, komfortosabbá teszi az életet minden családos számára, aki itt született, és szeretné, ha a gyermekei is itt születnének és nőhetnének fel.

Kijelentette: mindez annak köszönhető, hogy másfél évtizeddel ezelőtt családbarát fordulat történt Magyarországon, és a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, ami mostanra eléri a hetvenezret.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a bölcsőde kétszázmillió forint állami támogatásból valósult meg, és nyolc gyermek befogadására alkalmas.

Hangsúlyozta: a bölcsőde egész egyszerűen biztonságot jelent a kemencei családok számára, egy újabb olyan szolgáltatást, amelyet igénybe tudnak venni azért, hogy minél több család helyben maradhasson.

A bölcsődével két új munkahely jött létre, ez is külön öröm a falu számára – tette hozzá a politikus.

