Fontos beruházás indul Budakörnyékén

Több fontos beruházás is megvalósult Pilisjászfalun, és ezzel még nincs vége – közölte Menczer Tamás. A körzet országgyűlési képviselője bejelentette: csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul 230 millió forint értékben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 13:28
– Figyeljük Washingtont, de nekem a világ közepe Budakörnyéke, a választókörzetem – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő Pilisjászfalun elmondta, hogy nagyjából ötszáz ember mindennapjait teszi majd könnyebbé egy fontos csapadékvíz-elvezetésről szóló, 230 millió forint értékű beruházás.

Köszönetet szeretnék én is mondani és gratulálni mindenkinek. Annak is örülök, hogy nem olyan régen is egy beruházás kapcsán lehettem itt, Jászfalun

– idézte fel Menczer Tamás. Emlékeztetett: a helyi bölcsőde majdnem 300 millió forintból újult meg.

A kommunikációs igazgató azt is jelezte, hogy megtekinti majd a 10-es úton a buszöblös gyalogátkelőhely építését, amely egy százmillió forintos beruházás.


