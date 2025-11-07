Fontos beruházás indul Budakörnyékén

– Figyeljük Washingtont, de nekem a világ közepe Budakörnyéke, a választókörzetem – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő Pilisjászfalun elmondta, hogy nagyjából ötszáz ember mindennapjait teszi majd könnyebbé egy fontos csapadékvíz-elvezetésről szóló, 230 millió forint értékű beruházás.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

Köszönetet szeretnék én is mondani és gratulálni mindenkinek. Annak is örülök, hogy nem olyan régen is egy beruházás kapcsán lehettem itt, Jászfalun

– idézte fel Menczer Tamás. Emlékeztetett: a helyi bölcsőde majdnem 300 millió forintból újult meg.

A kommunikációs igazgató azt is jelezte, hogy megtekinti majd a 10-es úton a buszöblös gyalogátkelőhely építését, amely egy százmillió forintos beruházás.