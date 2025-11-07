Fordulat jöhet a hazai meddőségi ellátásban: nem kell többé Brnóba menni petesejtért

Már a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely értelmében januártól kompenzációs díjat kaphatnak a petesejtdonorok – közölte Takács Péter a Magyar Kórházszövetség rendezvényén. Az egészségügyért felelős államtitkár tájékoztatása szerint néhány hónap múlva Magyarországon is elérhető lehet az olyan petesejt-donáció, ahol az adományozók fizetséget kaphatnak, ez pedig tovább növelheti a meddőségi kezelések sikerességét.

Takács Péter elmondta, a beavatkozásra vállalkozó nőknek a mindenkori minimálbér dupláját fizeti majd az állam.

– A parlament előtt van az erről szóló törvényjavaslatom, és ha ezt elfogadják, kihirdetjük a végrehajtási rendeleteket, és többé nem kell a magyar hölgyeknek Brnóba menni donorpetesejtért

– fogalmazott az államtitkár.

Jelentős sikerek a magyar meddőségi kezelésben

A meddőség világszintű probléma, a WHO adatai szerint minden hatodik pár küzd valamilyen reprodukciós problémával, ezért a fejlesztések azt célozzák, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál hatékonyabb legyen az ellátás. A meddőség kezelésében 2016 óta vállal fokozottabb feladatot az állam:

a magyarországi meddőségi ellátásban az elmúlt években ingyenessé váltak a kezeléshez szükséges gyógyszerek,

a magánszolgáltatók államosítása pedig lehetővé tette, hogy a kezelések minden érintett számára elérhetővé váljanak.

A szakambulanciák megnyitásával elérhetővé váltak a meddőségi kivizsgálások, illetve az inszeminációs eljárás közfinanszírozott formában.

Fontos változás volt az is, hogy az ikerterhességek aránya a 2018-as 19,26 százalékról 2023-ban 9,91 százalékra csökkent, minimalizálva ezzel a magzati és az anyai szövődmények arányát is.

Az ötnapos blasztociszták és a fagyasztott embriók beültetésének finanszírozása pedig javította az embrióbeültetések eredményességét.

Az elmúlt évek sikereiben jelentős szerepe volt a 2022-ben létrehozott Humán Reprodukciós Igazgatóságnak, amely nemcsak a meddőségi kezelések keretrendszerét, a finanszírozási és jogi szabályozások reformját dolgozta ki, hanem az új adatgyűjtési rendszert is, amely átláthatóbbá és mérhetővé tette az ellátás eredményességét, továbbá lehetővé tette a hazai és nemzetközi eredmények összehasonlítását, amire ez idáig nem volt lehetőség.

Mérföldkőnek számít a hazai lombikeljárásban, hogy már nemcsak férfi ivarsejtek, hanem női petesejtek lefagyasztásra is van lehetőség.

Takács Péter ezzel kapcsolatban kifejtette, ez egyelőre költségtérítéses, de amennyiben orvosi okból kéri valaki az ivarsejtek fagyasztását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állja a számlát. Példaként említette, ha valaki daganatellenes kezelésre szorul, kezdeményezheti a petesejt lefagyasztását, hogy később még lehetősége legyen a családalapításra.