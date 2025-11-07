Elázik a fél ország, ez már hamisítatlan ősz + videó

Rendkívüli

Pénteken egyre több felhő érkezik, a Dunántúlon tartósan borult maradhat az égbolt. Estére a keleti tájakon is kialakulhat eső. Hétvégén is marad a változékony időjárás.

2025. 11. 07. 6:43
A köd és a pára fokozatosan feloszlik, ugyanakkor a déli területek fölé alacsony szintű felhőzet érkezik, amely északnyugat felé terjed, így a Dunántúlon többfelé borongósabb időre számíthatunk. Estére a sűrűbb felhőréteg már a keleti országrészt is elérik, ahol helyenként eső, zápor is kialakulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, Sopron környékén időnként erős lökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul,

a tartósan felhős tájakon azonban ennél hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton borongós, párás időre számíthatunk, helyenként gyenge esővel vagy szitálással. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok körül alakul.

Vasárnap marad a borús, szürke idő, ám a Dunántúlon a délutáni órákra helyenként felszakadozhat a felhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék, a hőmérséklet 12–13 fok köré csökken – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Hétfőn változóan felhős, időnként napos idő várható, a Tiszántúlon azonban még lehet eső vagy zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Kedden szintén változékony, felhős-napos időre van kilátás. Kisebb eső, zápor főként az északkeleti megyékben fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok, a legmagasabb 10–15 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

