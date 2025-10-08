Koncz Zsófiakormánycsaládbölcsődefejlesztésgyermek

A vidék a legnagyobb nyertese a bölcsődei hálózatfejlesztésnek

Jövőre 110 milliárd forintot fordít a kormány a bölcsődék működtetésére és fejlesztésére. Egy pályázat révén a munkahelyi bölcsődék számát is meg tudják többszörözni.

2025. 10. 08.
A magyar családpolitika és családtámogatás egyik ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés, aminek a vidék a legnagyobb nyertese – jelentette ki Koncz Zsófia a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sátán, a Málvölgyi Óvoda és Bölcsőde átadóünnepségén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közölte, 2010-ben az ország 3144 településéből mindössze 326-on működött bölcsőde, ma már azonban 1253 településen vannak ilyen intézmények.

Budapest, 2025. október 1. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke az Idősek Tanácsának ülése előtt, az Idősek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 1-jén. MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi költségvetésben 110 milliárd forintot fordítanak a bölcsődék működtetésére és fejlesztésére, szemben a 2010-es 11 milliárddal. Jelezte,

a kisgyermeket nevelő édesanyáknak foglalkoztatása is folyamatosan emelkedik, 2010-ben 66 százalékuk dolgozott, ez a szám ma már körülbelül nyolcvan százalék.

Az államtitkár szólt a családtámogatási rendszer újabb lépéseiről is. Azt mondta, októbertől a háromgyermekes édesanyák, jövő januártól pedig fokozatosan a kétgyermekes édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A cél, hogy négy éven belül egymillió magyar anya mentesüljön az szja-fizetés alól – jelentette ki.

Közölte, óriási volt az érdeklődés a munkahelyi bölcsődék kialakítását segítő, közelmúltban lezárult pályázatra is. Korábban 14 településen és hat fővárosi kerületben működött ilyen intézmény. Azt mondta, az erre a célra meghirdetett 1,3 milliárd forintos keret várhatóan ki fog merülni, így meg tudják többszörözni a munkahelyi bölcsődék számát is.

Koncz Zsófia a bölcsődei térítési díj támogatása kapcsán jelezte, a tavaly szeptemberben újranyitott programot európai uniós forrásból finanszírozták, aminek a kerete kimerült, és a kormány saját hatáskörben, a hazai költségvetésből további 6,6 milliárd forinttal egészítette azt ki. – Ez havonta a családoknak ötvenezer forintos, annak, aki egyedül neveli a gyermekét, akár 65 ezer forintos támogatást jelenthet – mondta.

Az államtitkár hozzátette, emellett a bölcsődék szakmai utánpótlására is nagy hangsúlyt fektetnek, és mind a középiskolában, mind a felsőoktatásban ösztöndíjjal támogatják a szakmát választókat.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

