Ahol a szeretet és a gondoskodás a legfontosabb: megállíthatatlanul fejlődik az intézményhálózat

„A bölcsődei hálózatfejlesztés legnagyobb nyertese a magyar vidék” – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden Hevesen, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat új bölcsődéjének átadóünnepségén.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és Aczél Péter, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára az új bölcsőde avatásán. Fotó: MW/Huszár Márk

Koncz Zsófia köszöntőjében kiemelte:

a tíz új munkahelyet teremtő 480 négyzetméteres, három csoportszobás, 42 férőhelyes, több mint 500 millió forint uniós és mintegy 130 millió forint állami támogatásból megvalósult bölcsőde átadása a jövő és a helyi családok számára is fontos pozitív üzenet.

Emlékeztetett: 15 éve mindössze a magyarországi települések alig tíz százalékán működött ilyen intézmény – ezek közül is csupán kilenc volt egyházi működtetésben –, miközben ez a szám azóta négyszeresére bővült, így ma már 1250-et meghaladó az ilyen szolgáltatást is nyújtó községek és városok száma, ahol összesen közel 250 az egyházi fenntartású bölcsőde – emlékeztetett az államtitkár.

Rámutatott: szerepvállalásuk a hit megerősítése mellett azért is fontos, mert mutatja, hogy az egyházakra is számíthat az ország a nevelésben, oktatásban és a szociális szférában egyaránt.