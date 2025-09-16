Ahol a szeretet és a gondoskodás a legfontosabb: megállíthatatlanul fejlődik az intézményhálózat

Rendkívüli

Új intézménnyel bővült a vidéki bölcsődei hálózat. A tíz új munkahelyet teremtő hevesi 480 négyzetméteres, több mint 500 millió forint uniós és mintegy 130 millió forint állami támogatásból megvalósult Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat új bölcsődéjének átadó ünnepségén Koncz Zsófia úgy fogalmazott, hogy az intézmény a jövő és a helyi családok számára is fontos pozitív üzenet.

2025. 09. 16.
A Mustármag Bölcsőde megnyitó ünnepsége Fotó: Huszár Márk Forrás: Heves Megyei Hírlap
„A bölcsődei hálózatfejlesztés legnagyobb nyertese a magyar vidék” –  jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden Hevesen, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat új bölcsődéjének átadóünnepségén.

20250916 Heves A Mustármag Bölcsőde megnyitó ünnepsége Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap A képen: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Koncz Zsófia Családokért felelős államtitkár és Aczél Péter, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és Aczél Péter, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára az új bölcsőde avatásán. Fotó: MW/Huszár Márk 

Koncz Zsófia köszöntőjében kiemelte:

a tíz új munkahelyet teremtő 480 négyzetméteres, három csoportszobás, 42 férőhelyes, több mint 500 millió forint uniós és mintegy 130 millió forint állami támogatásból megvalósult bölcsőde átadása a jövő és a helyi családok számára is fontos pozitív üzenet.

Emlékeztetett: 15 éve mindössze a magyarországi települések alig tíz százalékán működött ilyen intézmény – ezek közül is csupán kilenc volt egyházi működtetésben –, miközben ez a szám azóta négyszeresére bővült, így ma már 1250-et meghaladó az ilyen szolgáltatást is nyújtó községek és városok száma, ahol összesen közel 250 az egyházi fenntartású bölcsőde – emlékeztetett az államtitkár. 

Rámutatott: szerepvállalásuk a hit megerősítése mellett azért is fontos, mert mutatja, hogy az egyházakra is számíthat az ország a nevelésben, oktatásban és a szociális szférában egyaránt.

Ezekben az intézményekben a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket, hiszen a bölcsődék legfőbb ismérve a szeretet és a gondoskodás. Ennek is köszönhető, hogy a nők foglalkoztatottsága 66-ról 80 százalékra nőtt 2010 óta – mondta Koncz Zsófia, aki jelezte, hogy 

a kormány családpolitikáján keresztül nyújtott segítség valóban fontos a családoknak és az édesanyáknak.

Erre utal a munkahelyi bölcsődék létrehozására kiírt és augusztusban lezárult pályázat is, melyre a jelenleg 14 településen és hat fővárosi kerületben működő mellett mintegy 30 további kialakítására érkezett támogatási igény – mondta Koncz Zsófia, aki szerint 

a bölcsődei férőhelyek tekintetében a Mustármag Bölcsőde átadásával Heves városa is felzárkózik az országos átlaghoz. A vármegyében ugyanakkor tizenöt év alatt kilencről 64-re gyarapodott a bölcsődék száma 

– közölte.

Az államtitkár a kedvező tendenciákat segítő és kiegészítő kormányzati intézkedésekről szólva felidézte: 

elindították a bölcsődei térítési díj támogatást, melynek uniós kerete ugyan rövid idő alatt kimerült, ám a kabinet 6,6 milliárd forinttal kiegészítette azt, így a forrás jelenleg is biztosított. 

Elmondta: most is több ezer bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban országszerte, ezért a szakember-utánpótlást ösztöndíjprogrammal is segítik, melyet a kisgyermeknevelő képzésben résztvevők közül eddig 1500-nál többen vették igénybe.

A kormány idén továbbra is a családok támogatására fókuszál – hangsúlyozta. Ennek jegyében 

folytatják Európa legnagyobb adócsökkentési programját, és az ezt kiegészítő családi adókedvezmény-duplázással is a világon egyedülálló, óriási segítséget nyújtanak 

– fogalmazott.

Borítókép: A Mustármag Bölcsőde megnyitóünnepsége (MW/Huszár Márk)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

