A kormányzat célja, hogy a szülői igényekre rugalmasan reagáló bölcsődei hálózat legyen Magyarországon, közölte Koncz Zsófia.

2025. 08. 29. 14:23
„Soha ekkora érdeklődés nem volt még a munkahelyi bölcsődék iránt!” – írta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán pénteken.

Koncz Zsófia. Fotó: MTI/Soós Lajos

„Kiemelt célunk, hogy a szülői igényekre rugalmasan reagáló bölcsődei hálózat legyen Magyarországon, ezért a hagyományos bölcsődék mellett mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék is működnek” – fogalmazott az államtitkár.

Utóbbiból még kevés van, viszont ezek nagyon népszerűek a szülők és a munkáltatók körében. 

„Ezért uniós és hazai forrásból pályázatot írtunk ki munkahelyi bölcsődék létesítésére. Az 1,3 milliárd forintos keretű pályázaton 8 férőhelyes csoportszobánként akár 33 millió forintra lehetett pályázni. A tegnap zárult pályázatra rekordszámú kérelem érkezett, így akár újabb 30 településen 368 új férőhely létesülhet” – írta az államtitkár.

„Azért dolgozunk, hogy a szülők zökkenőmentesen térhessenek vissza a munka világába, miközben a kicsiket a közelükben tudhatják” – fűzte hozzá Koncz Zsófia.

 

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Kovács Attila)

