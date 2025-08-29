csalásrendőrsègBRFK

Rendőrök akadályoztak meg egy húszmilliós csalást Budapesten + videó

A fővárosi rendőrök megakadályozták, hogy egy ukrán férfi egy idős polgártársunkat fosszon meg csalással húszmillió forinttól.

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu2025. 08. 29. 13:33
Rendőröl akadályozták meg a csalást (Forrás: Police.hu)
A BRFK kiberbűnözés elleni osztályának két nyomozója az utcán figyelt fel egy gyanúsan viselkedő férfira. Az illető horgászkalapban és napszemüvegben közlekedett, szállást keresett, majd egy belvárosi hostelban jelentkezett be. 

Horgászkalapja buktatta le az ukrán férfit. Forrás: Police.hu

Adatellenőrzés után kiderült, hogy korábban informatikai csalásokban vett részt, bankkártyaadatokat szerzett meg és pénzt emelt le sértettek számlájáról – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök figyelni kezdték: a férfi kerülőutakat tett, többször indokolatlanul fel- és leszállt a villamosról. Végül az Árpád hídnál találkozott egy idős férfival, akitől egy hátizsákba készpénzt vett volna át. A rendőrök ekkor avatkoztak közbe.

Mint kiderült, a sértettet napokkal korábban egy nő kereste telefonon, aki a rendőrség munkatársának adta ki magát. Azt állította, hogy a számláját megpróbálták feltörni, ezért vegye ki a pénzét a bankból, és adja át egy „futárnak”. 

A férfi ennek a megtévesztésnek dőlt volna be.

A rendőrök a 19 éves ukrán férfit elfogták és őrizetbe vették. A bíróság július 22-én elrendelte a letartóztatását.

 

Borítókép: A rendőrök megakadályozták az ukrán férfit a csalás elkövetésében (Forrás: Police.hu)

 

