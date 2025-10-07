Történelmi lépés: nem kell szja-t fizetniük a háromgyermekes anyáknak

A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, vagyis, hogy október elsejétől soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, történelmi és egyedülálló lépés a magyar családok életében – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár Fotó: Vajda János / MTI

Koncz Zsófia felidézte, hogy a négy- vagy többgyermekes édesanyák számára már 2020-ban bevezették ezt a támogatást; az szja-mentesség ebben a körben 60 ezer, a háromgyermekesek esetében pedig mintegy 250 ezer anyát érint.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentességet kétféleképpen lehet igényelni: ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen, érdemes még október elején módosítani az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. A másik lehetőség, hogy májusban az adóbevallásban érvényesítik az adómentességet.

Kiemelte:

36 ezren már az első napokban módosították az adóelőleg-nyilatkozatukat, így átlagkereset esetén havonta plusz 109 ezer forint marad a számlájukon.

Az államtitkár kifejtette: a kormány júliusban elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját; a családi adókedvezmény duplázása – ami egymillió családot érint – óriási segítség, januártól pedig jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége; 2029-ben már egymillió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

A legtöbb család támogatja a háromgyermekes anyák adómentességét

Mint mondta, a nemzeti kormány mindig betartotta a magyar családoknak tett ígéreteit.

A támogatás a GDP 5 százaléka, 4802 milliárd forint lesz a jövő évi költségvetésben, soha ekkora segítséget nem kaptak a magyar családok, de ez nemzetközi szinten is kiemelkedő

– hangsúlyozta Koncz Zsófia, hozzátéve: úgy lehet erős országot építeni, ha erős családok vannak.

Kitért arra is, hogy a családpolitika fontos eleme az idősek támogatása, a generációk közötti együttműködés, ennek részeként 2011-ben újjáalakult az Idősek Tanácsa. Visszavezették a 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszerutalványt biztosítanak 2,4 millió nyugdíjas számára, novemberben átlagosan 51 ezer forintos nyugdíjkiegészítés érkezik, segítség a rezsicsökkentés, a Nők 40 program és a gondosóra is – sorolta az államtitkár.