Koncz Zsófiaszjacsaládtámogatás

Történelmi lépés: nem kell szja-t fizetniük a háromgyermekes anyáknak

Koncz Zsófia történelmi jelentőségű lépésnek nevezte, hogy október 1-jétől a háromgyermekes édesanyáknak soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az államtitkár elmondta: ez a támogatás 250 ezer anyát érint, és havonta több mint százezer forinttal növelheti a családok jövedelmét.

Forrás: MTI2025. 10. 07. 13:45
A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, vagyis, hogy október elsejétől soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, történelmi és egyedülálló lépés a magyar családok életében – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

Szerencs, 2025. augusztus 24. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár Szerencsen, az Artúr Napok Fesztiválon 2025. augusztus 24-én. MTI/Vajda János
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár  Fotó: Vajda János / MTI

Koncz Zsófia felidézte, hogy a négy- vagy többgyermekes édesanyák számára már 2020-ban bevezették ezt a támogatást; az szja-mentesség ebben a körben 60 ezer, a háromgyermekesek esetében pedig mintegy 250 ezer anyát érint.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentességet kétféleképpen lehet igényelni: ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen, érdemes még október elején módosítani az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. A másik lehetőség, hogy májusban az adóbevallásban érvényesítik az adómentességet.

Kiemelte: 

36 ezren már az első napokban módosították az adóelőleg-nyilatkozatukat, így átlagkereset esetén havonta plusz 109 ezer forint marad a számlájukon.

Az államtitkár kifejtette: a kormány júliusban elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját; a családi adókedvezmény duplázása – ami egymillió családot érint – óriási segítség, januártól pedig jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége; 2029-ben már egymillió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

A legtöbb család támogatja a háromgyermekes anyák adómentességét

Mint mondta, a nemzeti kormány mindig betartotta a magyar családoknak tett ígéreteit. 

A támogatás a GDP 5 százaléka, 4802 milliárd forint lesz a jövő évi költségvetésben, soha ekkora segítséget nem kaptak a magyar családok, de ez nemzetközi szinten is kiemelkedő

– hangsúlyozta Koncz Zsófia, hozzátéve: úgy lehet erős országot építeni, ha erős családok vannak.

Kitért arra is, hogy a családpolitika fontos eleme az idősek támogatása, a generációk közötti együttműködés, ennek részeként 2011-ben újjáalakult az Idősek Tanácsa. Visszavezették a 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszerutalványt biztosítanak 2,4 millió nyugdíjas számára, novemberben átlagosan 51 ezer forintos nyugdíjkiegészítés érkezik, segítség a rezsicsökkentés, a Nők 40 program és a gondosóra is – sorolta az államtitkár.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, 

az Európai Bizottság túl nagy kiadásnak tartja a Magyarországon családtámogatásra költött pénzt, „és ezt jeleníti meg egyébként a Tisza is, az ellenzék itthon”.

Az interjúban kitértek a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legutóbbi kutatására. Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a felmérés szerint a családok háromnegyede támogatja a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, a magyar családpolitikát, ami jelzi, hogy az emberek rendkívül családcentrikusak.

Hozzátette: a nemzeti konzultáció öt kérdéséből három kifejezetten a családokról szól, de végső soron a rezsicsökkentés és a vállalkozások ügye is érinti a családokat.

Koncz Zsófia azt kérte, mindenki mondja el a véleményét ezekben a kérdésekben, 

mert nekünk nemcsak itthon kell megvívni ezt a csatát, hanem az Európai Bizottság előtt is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

