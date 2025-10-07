Egyszülős családokban élő, fogyatékos gyerekek fejlesztését segíti a CsillagPont

Magyarországon 341 ezer egyszülős családban több mint félmillió gyermek él, közülük legkevesebb 16 ezren fogyatékossággal. A CsillagPont ezeknek a családoknak nyújt most segítő kezet – tájékoztatott Nagy Anna. Az Egyszülős Központ vezetője kiemelte: az egyszülősöknél magasabb a sérült gyermeket nevelők aránya a kétszülős családokhoz képest, hiszen sok esetben éppen a gyermek fogyatékossága miatt bomlik fel a család és marad egyedül az egyik szülő, az esetek többségében az édesanya.

A CsillagPont nem csupán a fogyatékos gyerekeknek, a szülőknek is segítséget nyújt (Fotó: Csudai Sándor)

– Minden kapcsolatban vannak repedések, ám amikor megnövekedett teher van egy családon, ezek a repedések sokszor törésekké válnak. A házaspárok néha megpróbálják ezeket a töréseket orvosolni, van, hogy sikerült, máskor nem megy, de van olyan család, ahol, meg sem próbálják. Sajnos nem egyedi, hogy mire hazaér az édesanya kórházból a sérült babával, már üres a lakás – példázta.

Nagy Anna felidézte, az elmúlt nyolc évben bebizonyosodott, hiánypótló munkát lát el az Egyszülős Központ, amely most újabb hiánypótló elemmel bővül.

– Három éve készült egy kutatás, amelyben felmértük, hogyan élnek ezek a családok, ahol egyetlen szülő próbál helyt állni. Tudtuk, tennünk kell valamit, így született meg a CsillagPont ötlete. Ez az első olyan hazai intézmény, amely kifejezetten az egyszülős családokban élő, sérült gyerekek ingyenes fejlesztését és támogatását szolgálja. Célja, hogy segítséget és támogatást adjon a sérült gyermeket egyedül nevelő családoknak: 0-16 éves gyerekeknek hat hónapon keresztül biztosítanak komplex gyógypedagógiai fejlesztést, és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát – részletezte Nagy Anna.

A CsillagPont nem csak a gyermekeknek szól, a kicsik fejlesztésén túl a szülőknek is támogatást nyújtanak:

a mentálhigiénés segítségnyújtás,

pszichológiai konzultáció,

baba-mama csoportos foglalkozások, óvoda és iskolaválasztási tanácsadás,

de segítenek az egyéb szociális ügyek kapcsán is.

A sérült gyermeket nevelő szülőket közösségi programokkal, kirándulással, családi piknikkel és alkotóműhellyel várják.

Nagy Anna arra is kitért, ez a hely nem csak egy fejlesztőközpont, hanem egy menedék, a sérült gyermekek és szüleik mellett azoknak a testvéreknek is helyet ad, akik sokszor érezhetik magukat egyedül a fogyatékkal élő testvéreik mellett. – Fontos, hogy ezeknek a családoknak több figyelem jusson, mert sokszor erejük sincs, hogy hallassák a hangjukat – hívta fel a figyelmet.