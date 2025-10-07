Egyszülős családokban élő, fogyatékos gyerekek fejlesztését segíti a CsillagPont

Rendkívüli

Ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyerekeket nevelő egyszülős családok számára, a budai Egyszülős Központban ezentúl egyéni és csoportos gyógypedagógia fejlesztést is nyújtanak a sérült gyermekek számára, míg szüleik egy megtartó közösséget és támogatást kaphatnak.

Tar Hajnalka
2025. 10. 07. 13:18
Fotó: Csudai Sándor
Magyarországon 341 ezer egyszülős családban több mint félmillió gyermek él, közülük legkevesebb 16 ezren fogyatékossággal. A CsillagPont ezeknek a családoknak nyújt most segítő kezet – tájékoztatott Nagy Anna. Az Egyszülős Központ vezetője kiemelte: az egyszülősöknél magasabb a sérült gyermeket nevelők aránya a kétszülős családokhoz képest, hiszen sok esetben éppen a gyermek fogyatékossága miatt bomlik fel a család és marad egyedül az egyik szülő, az esetek többségében az édesanya.

Egyszülős központ
A CsillagPont nem csupán a fogyatékos gyerekeknek, a szülőknek is segítséget nyújt (Fotó: Csudai Sándor)

– Minden kapcsolatban vannak repedések, ám amikor megnövekedett teher van egy családon, ezek a repedések sokszor törésekké válnak. A házaspárok néha megpróbálják ezeket a töréseket orvosolni, van, hogy sikerült, máskor nem megy, de van olyan család, ahol, meg sem próbálják. Sajnos nem egyedi, hogy mire hazaér az édesanya kórházból a sérült babával, már üres a lakás – példázta.

Nagy Anna felidézte, az elmúlt nyolc évben bebizonyosodott, hiánypótló munkát lát el az Egyszülős Központ, amely most újabb hiánypótló elemmel bővül.

– Három éve készült egy kutatás, amelyben felmértük, hogyan élnek ezek a családok, ahol egyetlen szülő próbál helyt állni. Tudtuk, tennünk kell valamit, így született meg a CsillagPont ötlete. Ez az első olyan hazai intézmény, amely kifejezetten az egyszülős családokban élő, sérült gyerekek ingyenes fejlesztését és támogatását szolgálja. Célja, hogy segítséget és támogatást adjon a sérült gyermeket egyedül nevelő családoknak: 0-16 éves gyerekeknek hat hónapon keresztül biztosítanak komplex gyógypedagógiai fejlesztést, és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát – részletezte Nagy Anna.

A CsillagPont nem csak a gyermekeknek szól, a kicsik fejlesztésén túl a szülőknek is támogatást nyújtanak:

  • a mentálhigiénés segítségnyújtás,
  • pszichológiai konzultáció,
  • baba-mama csoportos foglalkozások, óvoda és iskolaválasztási tanácsadás,
  • de segítenek az egyéb szociális ügyek kapcsán is. 
  • A sérült gyermeket nevelő szülőket közösségi programokkal, kirándulással, családi piknikkel és alkotóműhellyel várják.

Nagy Anna arra is kitért, ez a hely nem csak egy fejlesztőközpont, hanem egy menedék, a sérült gyermekek és szüleik mellett azoknak a testvéreknek is helyet ad, akik sokszor érezhetik magukat egyedül a fogyatékkal élő testvéreik mellett. – Fontos, hogy ezeknek a családoknak több figyelem jusson, mert sokszor erejük sincs, hogy hallassák a hangjukat – hívta fel a figyelmet.

– Ez egy mérföldkő az Egyszülős Központ életében, hiszen ez egy olyan hely, amely nemzetközi szinten is egyedülálló – kezdte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki elmondta, tavaly, amikor hazánk látta el az uniós elnökséget, a csodájára jártak az uniós vezetők és szakemberek is az Egyszülős Központnak. – Nem akarták elhinni, hogy még azokra is kiemelt figyelmet fordítunk mi, magyarok, akik a társadalom legvédtelenebbjei. Ez egy világszinten egyedülálló dolog, amely most újabb, világszinten is egyedülálló elemmel bővült – hangsúlyozta.

Koncz Zsófia arra is kitért, a kormány számára fontosak azok a családok is, akik idő közben egyszülős családdá váltak, az Egyszülős Központ támogatása pedig segít, hogy valódi támaszt tudjanak adni az érintetteknek. – Több mint másfél milliárd forinttal támogattuk a közelmúltban a Központot, hogy olyan közösségi hellyé válhasson, amelyek valódi segítséget nyújtsanak az érintett családoknak. 2010 után azt a célt tűztük ki, hogy a magyar családokat fókuszba helyeztük, 2025-ben pedig már Európa legnagyobb adócsökkentési programja mellett egy új korszak kezdődött a háromgyermekes anyák számára, akik soha többé nem fognak szja-t fizetni. De nem állunk meg, januárban a kétgyermekes édesanyák következnek, a következő években egymillió kétgyermekes anyának nem kell majd szja-t fizetni – jelezte az államtitkár.

Egyszülős központ
A kormány kiemelt figyelmet fordít az egyszülős, fogyatékos gyermeket nevelő családokra is (Fotó: Csudai Sándor)

Megjegyezte, a kormány az egyszülős családokról a nyári szünet ideje alatt sem feledkezik meg: az Erzsébet táborokban külön figyelmet fordítanak rájuk, de gyorsabbá tették a gyermektartási díj megelőlegezését is, míg az árvaellátás díját, amelyben 54 ezer gyermek részesült, megduplázták. – Azt kívánom, hogy ez a központ egy olyan pont legyen, amely valódi támaszt jelentsen az érintett, fogyatékos gyermeket nevelő egyszülős családoknak – összegzett.

Kósa Ádám a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára elmondta, a CsillagPont több egy intézménynél, reményt és biztonságot ad az érintetteknek. 

– Ez a hely nem csupán falak és terek összessége, hanem egy biztos pont és kapaszkodó a mindennapok küzdelmében. Sok olyan egyszülős család van, ahol olyan nehéz feladatokat látnak el, amely még két embernek is kihívás – mutatott rá, majd bejelentette, hamarosan érkezik egy pályázat, amely az egyszülős családok lakhatását segíti majd.

Kósa Ádám elmondta, a CsillagPont nem veszi át az intézményes ellátás feladatát, hanem áthidalja azt az időszakot, amikor a remény és a támogatás szó szerint életmentő lehet. – Nem csak egy intézmény, hanem egy hely, ahol minden gyermeknek helye van és számít. A kormányzat és a központ közös munkája segít, hogy ezek a gyerekek később a társadalom hasznos részévé váljanak, lehetőségük legyen dolgozni. Ezek a gyerekek, ha időben megkapják a fejlesztést és a lehetőséget, később ők maguk is dolgozhatnak – összegzett a fogyatékosságügyi államtitkár.

Borítókép: Nagy Anna, Koncz Zsófia és Kósa Ádám az Egyszülős Központ CsillagPont fejlesztőközpont megnyitóján (Fotó: Csudai Sándor)


