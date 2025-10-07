Lakhatási TőkeprogramOtthon startDuna House

Otthon start – nem csak a kereslet nőtt

A magyar ingatlanpolitikával szemben gyakori téves kritika, hogy kizárólag keresletoldali élénkítő eszközökből áll, azonban az elmúlt bő évtizedben számos kínálatoldali intézkedést is hoztak. Az Otthon start elindulásával újabb eladók is piacra léptek, nőhet a hitelkihelyezés, a lakhatási tőkeprogrammal pedig a kínálat.

M. Orbán András
2025. 10. 07. 11:11
lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton Szabad Föld/Kállai Márton
Az Otthon start hatása átfogó és orszgágos Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
Nem csupán a kereslet élénkítésére törekszik a magyar ingatlanpolitika – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány honlapján közzétett tanulmányból.

otthon start, eladó lakás csőd eladósodás ingatlanpiac adás vétel 2011 07 25 Fotó: Kállai Márton
Otthon start - a hitelkihelyezések is jól mutatják a fokozott keresletet, de több eladó is piacra lépett, aki korábban nem
Fotó: Kállai Márton

Lakóházak építésének támogatására idén indult a Lakhatási tőkeprogram, amely keretében közel ezermilliárd forint értékben valósulnak meg lakóövezeti beruházások, a következő 3-5 évben ezzel 30 ezerrel több ingatlant építve. Ennek keretében eredetileg 200 milliárd forint – majd később 300 milliárd forintra emelt – összeggel közvetlen szubvenciót nyújt az állam az ingatlanfejlesztő alapok számára. A másodlagos tovagyűrűző multiplikátor hatások révén a program keretében 800-1000 milliárd forintnyi lakásépítési projektek valósulhatnak meg. 

A lakásépítési alszegmens a GDP 10 százalékát adó építőiparon belül 30-40 százalékos részesedéssel bír, így az ágazat élénkítése a teljes nemzetgazdaságra nézve jelentős hatású 

− mutat rá a tanulmány, de nem ez az egyetlen kínálatélénkítő intézkedés.

Többek között ilyen ösztönzőkként említhetjük az új építésű lakások kedvezményes áfakulcsát és az áfa-visszatérítést, vagy a vissza nem térítendő ingatlanépítési vagy felújítási támogatásokat. Egy ingatlanpiaci élénkítés akkor hatásos, ha nemcsak a vásárlási, hanem az építési hajlandóságot/lehetőségeket is bővíti. Hazánkban 2014-től az építőipar kétoldali ösztönzése zajlik, amelynek kettős célja a megfelelő életkörülmények biztosítása a lakosság számára, illetve a jelentős nemzetgazdasági súllyal rendelkező ágazat élénkítése is. A kínálat bővülése emellett mérsékelheti az árak emelkedését, különösen, ha jelentős mennyiségű új lakás kerül a piacra, a verseny fokozása pedig kedvező hatással lehet az árazásra is, nemcsak az ingatlanvásárlások tekintetében, hanem a bérleti piacon is.

Az Otthon start az utóbbira is hatással van, hiszen a szezonális albérletroham elmaradt, a fix 3 százalékos hitel célközönségét jó részben pont azok teszik ki, akik egyébként megbízható, potenciális bérlők lennének az ingatlanpiacon. És nem csupán a lakhatási tőkeprogram lehet az Otthon start segítségére, hanem a társasházi építményi jog is. Az erről szóló tervezetet október 11-ig lehet véleményezni, az építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – emelte ki Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel kapcsolatos korábbi cikkünkben, hozzátéve, hogy a pénzintézetek a biztos hátterű vagy minimális kockázatú projektek esetében nyújtanak hitelt – ez vevői szempontból bizalomépítő lehet.

A másik fokmérő a hitelezés felfutása. Az Otthon start programnak is köszönhetően a Duna House minden idők legerősebb negyedévét zárta az ingatlanközvetítési területen, míg a pénzügyi közvetítői szegmensben, a cégcsoporthoz tartozó Credipassnál, ugyancsak rekordszintre ugrottak a hiteligénylések. „Elképesztő ügyféligény tapasztalható a teljes országos hálózatunknál, a beadott igénylések száma több mint duplájára nőtt még az eddigi rekordunkhoz képest is. Az átlagos ügyletérték jelenleg körülbelül 30 millió forint, de a program valóban folyósított ügyletekben látható hatása a folyósításokra kisebb késleltetéssel, október–november folyamán jelentkezik majd” – mondta Fülöp Krisztián, a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass magyarországi vezetője.

Az ingatlanközvetítőnél erős októbert és novembert várnak.

