Impulzust adott az Otthon start a lakáspiacnak; a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

A hazai lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, azonban 2025-ben olyan intézkedések indultak, amelyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. Az összesen 300 milliárd forintos kerettel tavasszal elindított Lakhatási tőkeprogram és a szeptember eleje óta felpörgő Otthon start hitelprogram komoly növekedési impulzust adott az ingatlanpiac kínálati oldalának.

Az Otthon start a lakáspiaci kínálatra is élénkítőleg hat

Fotó: Németh András Péter

A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: az Otthon start teljesen új helyzetet teremt a piacon. A hitelprogram a kölcsönök szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. Az Otthon startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet – mutatott rá Nagy Gyula. További részletek a Világgazdaság oldalán.

A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

Ötvennégymilliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre mostanra Nyíregyházán, s ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

Gyógyír a fagykárokra: rendkívüli támogatás a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőknek

Összesen 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.

Tankolás: hol volt a legolcsóbb a régióban?

Szeptemberben is kedvezőbb feltételekkel tankolhattak a magyar családok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai üzemanyagárak továbbra is a régiós átlag alatt maradtak, nálunk volt a legkedvezőbb a helyzet. A 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban, így a kormány célja – a versenyképes és stabil üzemanyagárak biztosítása – ismét teljesült.

Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legfenntarthatóbbja közé

Két magyar település került be idén a világ top száz fenntartható turisztikai desztinációi közé. A franciaországi Montpellier-ben tartott díjkiosztó gálán 44 országból vettek részt turisztikai szakemberek, így valóban nemzetközi sikerről van szó.

