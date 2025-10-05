  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Impulzust adott az Otthon start a lakáspiacnak; a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán
Otthon startNyíregyházafagykár

Impulzust adott az Otthon start a lakáspiacnak; a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

A lakhatási tőkeprogram és a szeptember eleje óta felpörgő Otthon start hitelprogram komoly növekedési impulzust adott az ingatlanpiac kínálati oldalának. A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán, rendkívüli támogatás a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőknek. Heti összefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 6:30
A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hazai lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, azonban 2025-ben olyan intézkedések indultak, amelyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. Az összesen 300 milliárd forintos kerettel tavasszal elindított Lakhatási tőkeprogram és a szeptember eleje óta felpörgő Otthon start hitelprogram komoly növekedési impulzust adott az ingatlanpiac kínálati oldalának.

otthon start, ingatlan, 20221102 BudapestÉpítkezés, építőipar, társasházak, lakások, munkás, dolgozó szakember, tégla, Otthonok építése Soroksáron fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld
Az Otthon start a lakáspiaci kínálatra is élénkítőleg hat
Fotó: Németh András Péter

A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: az Otthon start teljesen új helyzetet teremt a piacon. A hitelprogram a kölcsönök szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. Az Otthon startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet – mutatott rá Nagy Gyula. További részletek a Világgazdaság oldalán.

 

A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

Ötvennégymilliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre mostanra Nyíregyházán, s ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához. 

 

Gyógyír a fagykárokra: rendkívüli támogatás a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőknek

Összesen 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.

 

Tankolás: hol volt a legolcsóbb a régióban?

Szeptemberben is kedvezőbb feltételekkel tankolhattak a magyar családok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai üzemanyagárak továbbra is a régiós átlag alatt maradtak, nálunk volt a legkedvezőbb a helyzet. A 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban, így a kormány célja – a versenyképes és stabil üzemanyagárak biztosítása – ismét teljesült.

 

Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legfenntarthatóbbja közé

Két magyar település került be idén a világ top száz fenntartható turisztikai desztinációi közé. A franciaországi Montpellier-ben tartott díjkiosztó gálán 44 országból vettek részt turisztikai szakemberek, így valóban nemzetközi sikerről van szó.
 

Örülhetnek a hazai kis- és középvállalkozások: még több pénzhez juthatnak kedvezőbb feltételek mellett

A kormány mindent megtesz a hazai mikro, kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében. Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát – jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár

Felhévizy Félix avatarja

Az arc hatalmas, a teljesítmény nulla.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.