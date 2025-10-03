Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Tankolás: hol volt a legolcsóbb a régióban?

Szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak a magyar családok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai üzemanyagárak továbbra is a régiós átlag alatt maradtak, nálunk volt a legkedvezőbb a tankolás. A 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban, így a kormány célja – a versenyképes és stabil üzemanyagárak biztosítása – ismét teljesült.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 9:30
Szeptemberben kedvezőan alakult az üzemanyag ára. Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt. A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

tankolás
Szeptemberben olcsóbb volt a tankolás, mint a szomszédos országokban/Fotó: Czimbal Gyula / MTI

Kiszámítható tankolás a cél

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, valamint a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.

A kormány változatlan célkitűzése, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthasson üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi folyamatokat és az árak alakulását, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelmében.

