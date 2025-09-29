  • Magyar Nemzet
  • Csillagászati áron tankolhatnánk, ha nem lenne a Barátság – a baloldali sajtó is rájött a kézenfekvő igazságra
Csillagászati áron tankolhatnánk, ha nem lenne a Barátság – a baloldali sajtó is rájött a kézenfekvő igazságra

Némi drágulás lenne az üzemanyagoknál, ha végleg kiesne a Barátság olajvezeték – kezdi tétova beismerését az egyik hazai baloldali orgánum. A Hvg.hu a maga módján elismeri, hogy ezer forint fölé is emelkedhetnének a hazai üzemanyagárak, ha le kellene mondanunk az orosz kőolajszállításokról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:40
Fotó: Takács József
A baloldali portál némi szitkozódás és csúsztatás után beismeri: jelentősen drágábban tankolhatnánk a töltőállomásokon, ha nem kapnánk többé orosz olajat. A Hvg.hu a Századvég kutatását idézve rámutat: a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni, ha megszűnne az orosz olaj importja a Barátság vezetéken. Azt már a cikk írója jegyzi meg, hogy ez reális lehetőség, hiszen Ukrajna újabban célzottan támadja az orosz energiainfrastruktúrát Oroszország területén.

20221206 BudapestÜzemanyaghiány a benzinkutakon, felismerés a hvg-től. . fotó: Teknős Miklós (TEK)Magyar Nemzet
A HVG-nek is leesett, fájna az orosz olaj hiánya.  Fotó: Teknős Miklós

Jön a szokásos baloldali mantra a HVG-től

Ezt követően a lap az ársapkák gazdaságra gyakorolt káros hatásait boncolgatja, ugyanakkor arról szemérmesen hallgat, hogy az üzemanyagárak hatósági korlátozása nélkül 2022 júniusában a 480 forintos ár helyett több mint 800 forintot fizethettünk volna a benzin és gázolaj egy literjéért. Tavaly pedig, miután rendre magasabbak voltak az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban, a kormány felszólította az üzemanyag-kereskedőket, hogy érjék el a régiós árakat.  Ha erre nem került volna sor, akkor a kormány határozottabban lépett volna, hiszen volt egy megállapodása a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, amely szerint a régiós árszínvonallal együtt kell mozognia a hazai üzemanyagáraknak.

