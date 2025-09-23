benzingázolajátlagár

Jó hírt kaptak az autósok – így változnak az üzemanyagárak

Olcsóbb lesz a benzin és a dízel is a magyar kutakon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:06
üzemanyag, magyar Péter, terv
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak – jelentette be a Holtankoljak.hu. A szakportál tájékoztatása szerint az üzemanyag ára a következők szerint fog változni: 

  • a benzin bruttó 3 forinttal,
  • a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

Az elmúlt héten stagnált mindkét üzemanyag ára. Most szerdától pedig már az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 

Legutóbb szeptember 17-én változott az üzemanyagok ára, akkor a gázolaj ára emelkedett két forinttal, a benziné nem változott.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.