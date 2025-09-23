Jó hírt kaptak az autósok – így változnak az üzemanyagárak

Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak – jelentette be a Holtankoljak.hu. A szakportál tájékoztatása szerint az üzemanyag ára a következők szerint fog változni:

a benzin bruttó 3 forinttal,

a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

Az elmúlt héten stagnált mindkét üzemanyag ára. Most szerdától pedig már az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Legutóbb szeptember 17-én változott az üzemanyagok ára, akkor a gázolaj ára emelkedett két forinttal, a benziné nem változott.