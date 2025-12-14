Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Tévesen utalt a karácsonyi vásárlási lázban? Mutatjuk, hogyan szerezheti vissz a pénzét

Az ünnepek előtti bevásárlási forgatagban előfordul, hogy tévesen utalunk egy online rendelésért – de mi ilyenkor a teendő? Szakértő magyarázza el, mit tehetünk a pénzünk visszaszerzésének érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 9:24
Illusztráció Fotó: Béres Attila
Év végéhez közeledve mindenki vásárlási lázban ég, a kapkodás miatt pedig ebben az időszakban lényegesen több a téves online bankkártyás fizetés és utalás. Bár a hibásan kifizetett pénz sok esetben visszaszerezhető, a BiztosDöntés.hu szakértői szerint ez időigényes folyamat, ezért érdemes körültekintően fizetni.

A karácsonyi előtti hetekben csúcsra járatva pörög a kiskereskedelem, 

a hagyományos üzletek és a webshopok együttes forgalma decemberben általában 18 százalékkal haladja meg a havi átlagot.

A kapkodás miatt a vásárlók hajlamosabbak hibázni, így a szokásosnál több a téves online bankkártyás fizetés és utalás ilyenkor. Bár mindkét esetben van lehetőség visszaszerezni a téves kifizetést, a sikeres kimenetel mindig kétséges, a procedúra pedig időigényes lehet – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Mikor igényelhető vissza a kifizetett pénz?

Téves utalásról a gyakorlatban akkor beszélünk, ha egy pénzösszeg banki átutalás során más számlatulajdonos számláján vagy más összegben kerül jóváírásra, mint ahogy tervezte a vevő. Az utalási hiba oka elsősorban a rosszul megadott számlaszám.

Ha a számlaszám hibás, vagy a hibás számlaszámhoz nem tartozik élő számla, akkor a bankok visszautasítják a tranzakciót. Ha azonban létező számláról van szó, akkor a hibás átutalás megtörténik. Ugyanez a helyzet akkor is, ha tévedésből nagyobb összeg kerül átutalásra, például azért, mert egy nullával többet írtak az összeg rovatba. A különbözetet mindkét esetben köteles visszafizetni a kedvezményezett, máskülönben fizetési meghagyással vagy perrel érvényesíthető a követelés.

A címzett nevének elírása vagy a közlemény rovat hibás kitöltése ugyanakkor nem számít téves utalásnak, hiszen az összeg ilyenkor a megfelelő címzetthez kerül. A nevet, illetve annak egyezését a számlaszámmal a bankok nem ellenőrzik, míg a hibás közlemény esetében legfeljebb elszámolási, adminisztrációs problémák merülhetnek fel a kedvezményezettnél.

A bankkártyás fizetéseknél gyakori hiba, hogy a kártyabirtokos számláját többször is megterhelik, vagy hibás összeget írnak be. Ugyancsak gyakori, hogy a megrendelt termék, szolgáltatás nem érkezik meg, pedig azt a vevő előre kifizette. A webshopoknál ilyenkor úgynevezett chargeback – kártyatársaságon keresztüli panasz – kezdeményezhető, ennek célja a tévesen kifizetett összeg visszaigénylése. Ugyanakkor nem kérhető chargeback akkor, ha például késik a termék, ám végül megérkezett, vagy olyan problémánál, ami garanciálisan megoldható.

Mit tehet a vevő?

A számlavezető bankkal kell felvennünk a kapcsolatot téves utalásnál, majd kitölteni az „átutalás visszahíváskérése” űrlapot. A bank ezt követően felveszi a kapcsolatot a téves utalást fogadó számlatulajdonossal, ha pénzintézeten belül történt az utalás, illetve annak bankjával, ha bankon kívüli volt a tranzakció.

Ha az utalás már teljesült – amire az azonnali utalási rendszer miatt jó esély van –, akkor a bank nem vonhatja vissza azt, ám a címzett köteles a pénzt visszautalni, mert a polgári törvénykönyv szerint jogalap nélküli gazdagodásnak számít. 

Ha a címzett nem egyezik bele vagy nem reagál a bank megkeresésére, akkor polgári jogi úton követelhető vissza a pénz, miután a bank kiadta az adatait.

Téves online bankkártyás fizetésnél ugyancsak a saját számlavezető bankkal szükséges felvenni a kapcsolatot: meg kell adni a tranzakció adatait – vásárlás ideje, kereskedő, szolgáltató neve, a bankkártya száma, a vásárlás ellenértéke –, de a pénzintézet bekérheti a kereskedővel, szolgáltatóval folytatott egyezkedés dokumentációját is. „Fontos, hogy az időigényes folyamat során a károsult ne fogadjon el ellentételezést, például utalványt kompenzációképpen, mert ebben az esetben az ügylet kiesik a chargeback kategóriából” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

