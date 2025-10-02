Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legfenntarthatóbbja közé

Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben – írja a Világgazdaság.

„Az eseményen több mint négyszáz fenntartható turisztikai szakember vett részt 44 országból, így Hosszúhetény és térsége sikere valóban nemzetközi közegben vált láthatóvá. A Green Destinations független szakmai zsűrije a Virágzó tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába” – írta Facebook-bejegyzésében Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere.

A településvezető kiemelte, hogy a projektet Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakember készítette Poór Gabriella és Herbert Tamás képviselő támogatásával.

„Ez az elismerés nemcsak a természet védelmét igazolja, hanem azt is, hogy Hosszúhetény és térsége képes példát mutatni abban, hogyan lehet a helyi értékeket, hagyományokat és a fenntarthatóságot összehangolni. A 2004-es »Zengő csatája« óta a bánáti bazsarózsa és a Zengő szimbólummá váltak, erősítve a térség turisztikai és kulturális identitását” – fogalmaz a polgármester, aki szerint

Hosszúhetény és térsége példája bizonyítja, hogy a természet és a közösség értékeinek megőrzése nemcsak helyi ügy, hanem nemzetközileg is elismert jó gyakorlat lehet.

A másik magyar díjazott Miskolc Ehető erdő programja lett. A program Miskolc új turisztikai arculatának egyik alappillére. A város az utóbbi években tudatosan fordult a természet és a helyi értékek felé: a Miskolc, a Bükk városa koncepció célja, hogy a régió vadon gyűjthető alapanyagaiból (gombák, bogyók, gyógynövények, vadhús) születő gasztronómiai élményeket – erdei séták, kóstolók, tematikus vacsorák, fenntartható vendéglátóhelyek – helyi közösségi összefogással szervezzék meg.

A HelloMiskolc közleménye szerint a programot létrehozó Bükki Kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló hálózat, közösen dolgoznak a fenntartható kínálat kialakításán. A zászlóshajó események – mint a Taste of Bükk vacsorasorozat, az Erdei GasztroExpressz kisvonatos túra kóstolóval az erdei fogásoknak elsőként otthont adó Végállomás bisztróban, vagy az Avasi borangolás – minden évszakban új élményekkel várják a látogatókat. A lillafüredi Hotel Palota – amely a régió első Good Travel Seal minősítésű szállodája – az egyik kiemelt helyszíne a kezdeményezésnek.

A gasztronómiai innovációval szimbiózisban Miskolc számos étterme rendszeresen szerepel az étteremkalauzok toplistáin, legyen az akár a Michelin Guide, a Dining Guide, a Street Kitchen vagy a Gault&Millau étteremkalauz.

Három éve a zöld Michelin-csillagos Almalomb és az ugyancsak Michelin-ajánlásos Hosszú Tányér révén robbant be a köztudatba az apró zengőaljai falu, Hosszúhetény. Méltán, hiszen itt a legnagyobb az egy lakosra jutó Michelin-ajánlások száma hetedhét határban.