Gyógyír a fagykárokra: rendkívüli támogatás a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőknek

Idén a tavaszi fagy nagy pusztítást okozott a gyümölcsösökben, és volt, ahol a kár mértéke elérte a termés 90 százalékát – írtja közleményében az Agrárminisztérium, amely arról számolt be, hogy sikerült elérnie, hogy az Európai Unió is járuljon hozzá a károk enyhítéséhez. Korábban a tárca az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget a kárenyhítő juttatás egy részének előrehozott kifizetésére. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint juthatott el még augusztusban a kárt szenvedett gazdákhoz.

Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a szaktárca ezt követően az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból biztosítson forrásokat a fagy okozta károk kompenzálásához is. A múlt heti döntésnek megfelelően hét tagállam, közöttük Magyarország számára is megnyílt a lehetőség arra, hogy a kedvezőtlen éghajlati események által sújtott mezőgazdasági ágazatok sürgősségi pénzügyi támogatáshoz jussanak.

A Magyarország számára rendelkezésre álló 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett kedvezményezettek részére.

A kárt szenvedett gazdálkodók a megfelelő feltételek mellett a kárenyhítési alapból is a megszokott módon jutnak majd segítséghez. Az elektronikus kárbejelentő felületre 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem hatezer kárbejelentés érkezett.



