Gyógyír a fagykárokra: rendkívüli támogatás a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőknek

Összesen 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 14:51
Pluszforrás jut a fagykárt szenvedett gyümölcstermesztőknek Fotó: SEBASTIAN WILLNOW Forrás: DPA
Idén a tavaszi fagy nagy pusztítást okozott a gyümölcsösökben, és volt, ahol a kár mértéke elérte a termés 90 százalékát – írtja közleményében az Agrárminisztérium, amely arról számolt be, hogy sikerült elérnie, hogy az Európai Unió is járuljon hozzá a károk enyhítéséhez. Korábban a tárca az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget a kárenyhítő juttatás egy részének előrehozott kifizetésére. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint juthatott el még augusztusban a kárt szenvedett gazdákhoz.

Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a szaktárca ezt követően az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból biztosítson forrásokat a fagy okozta károk kompenzálásához is. A múlt heti döntésnek megfelelően hét tagállam, közöttük Magyarország  számára is megnyílt a lehetőség arra, hogy a kedvezőtlen éghajlati események által sújtott mezőgazdasági ágazatok sürgősségi pénzügyi támogatáshoz jussanak. 

A Magyarország számára rendelkezésre álló 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett kedvezményezettek részére. 

A kárt szenvedett gazdálkodók a megfelelő feltételek mellett a kárenyhítési alapból is a megszokott módon jutnak majd segítséghez. Az elektronikus kárbejelentő felületre 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem hatezer kárbejelentés érkezett.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

