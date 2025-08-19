Érkezik a segítség a súlyos tavaszi fagykárt szenvedett termelőknek

A miniszter közölte, hogy a termelők likviditási helyzetének javítása érdekében hozott intézkedés keretében a jogosultsági feltételeknek 1584 fagykárenyhítési igénylés felelt meg. Az államkincstár megkezdte a kedvezményezettek tárhelyen keresztül történő kiértesítését és az előleg utalását.

Nagy István: Összesen 1,44 milliárd forint előleget kapnak a fagykárt szenvedett termelők Forrás: Facebook/Nagy István

Nagy István ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a kifizetésre kerülő előleg összege beleszámít a 2025. kárenyhítési év után igényelhető kárenyhítő juttatásba, így fontos, hogy az előre hozott kifizetésben részesült termelők határidőben fizessék be a kárenyhítő hozzájárulást, és feltétlenül adják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet. Ezek hiányában elveszítik a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot, az előre hozott támogatásként megkapott összeget pedig vissza kell fizetni.

Az agrárkárenyhítési rendszer keretében a tavaszi fagykárt szenvedett termelők a káraik után a kárenyhítő juttatás fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez.