A jövő elkezdődött: a teljes magyar szakképzésben bevezetik az MI-oktatást

Kormányzati célkitűzés, hogy a tavaszi félévben már minden szakképző intézményben a mindennapi oktatási program része legyen a mesterségesintelligencia-képzés – mondta a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hankó Balázs a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum – tette hozzá.

A miniszter közölte:

novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a tárgy átadására, és még idén 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni.

A lépést azzal indokolta Hankó Balázs, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg. A cél, hogy a fiatalokat felvértezzék a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán – mondta.