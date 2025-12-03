Hankó BalázsEurópamesterségesintelligencia

A jövő elkezdődött: a teljes magyar szakképzésben bevezetik az MI-oktatást

Tavasztól minden magyar szakképző intézményben a mindennapi oktatás részévé válik a mesterségesintelligencia-képzés – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Az ősszel indult pilotprogram már hatvan iskolában fut, és idén mintegy száz oktatót képeztek ki a tárgy oktatására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:47
Hankó Balázs Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kormányzati célkitűzés, hogy a tavaszi félévben már minden szakképző intézményben a mindennapi oktatási program része legyen a mesterségesintelligencia-képzés – mondta a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten.

Budapest, 2025. december 2. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) SuperSmartLab elnevezésű, mesterséges intelligenciával támogatott oktatólaboratóriumának avatásán az egyetem kémiai intézetében, a lágymányosi kampuszon 2025. december 2-án. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hankó Balázs a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum – tette hozzá.

A miniszter közölte: 

novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a tárgy átadására, és még idén 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni.

A lépést azzal indokolta Hankó Balázs, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg. A cél, hogy a fiatalokat felvértezzék a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán – mondta.

Hankó Balázs kiemelte:

 a magyar szakképzés Európa és a világ élvonalában van. 

A szakmák Európa-bajnokságán, Dániában a magyarok négy arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek – emlékeztetett.

A miniszter a technikumban megtekintett egy tanórát, hogy lássa, hogyan történik a mesterségesintelligencia-oktatás.

Borítókép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Forrás: MTI/Kovács Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

