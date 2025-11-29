ErasmusBrüsszeltelexdokumentumHankó BalázsHVG

Hankó Balázs: Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok

A közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs rámutatott, hogy az ellenzéki lapok, mint a HVG, a Telex, Brüsszelt védik az Erasmus-vita ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 9:06
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok” – írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Hankó Balázs kiemelte: mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti Erasmus-vétó kérdéskörével, amely cikkekben 

csökkentenék az ügy jelentőségét és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy Brüsszelnek igaza van, és a kormány nem tette meg, amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete.

A miniszter szerint a tények makacs dolgok és az a terjedelem, amellyel a cikkek magyarázzák a bizottság bizonyítványát, már önmagukban olyanok, mintha 

Brüsszeli bikkfanyelvű fogalmazványokat

kellene olvasni.

 

Négy pont

A tárcavezető szerint a Resolution (állásfoglalás) olyan dokumentum, amihez egyhangúság kell, akkor köteles a bizottság végrehajtani az abban foglaltakat. 

Azaz a 23 százalék mobilitásban résztvevők arányát számonkérni az országokon és egyetemeken, és lenyomni az évi 350 ezer erasmusos afrikai vagy más Európán kívüli hallgató mobilitását, leplezett migrációként. Tudjuk jól, ezt követően már a kvóták is megjelenek, vagy ha arra nemet mond egy ország, érkezik a büntetés

– fogalmazott a miniszter.

„Ehhez képest amikor megtudták, hogy vétóra készülünk, egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé, amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan, de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk” – emelte ki a tárcavezető.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy a dokumentum nem szólította fel a bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett a tanácsban helyet foglalók „lesütött szemmel néztek”. „Reméljük a 6 hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben” – fogalmazott.

A miniszter közlése szerint külön külön felhívták a tagállamokat, hogy ne szólaljanak fel, mindössze három tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert, aki már minden mindegy alapon volt csak ott). „Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?” – tette fel a kérdést Hankó Balázs.

Kiemelte: 

Az Erasmus-rendelet kapcsán bármennyire is próbálják jelentekteleníteni, igenis siker, hogy megmaradnak a tagállami hatáskörök, amelyek eddig is garanciáját jelentették a program működőképességét

„Itt az ellenállás-szervezés élén voltunk!” – tette hozzá.

Mint írta, az, hogy két programot összeolvasztanak, az nem forrásbővülés, „hiszen csak a kalap közös, ettől ne ájuljunk el annyira, mert aki ismeri a programot, tudja, hogy gyakorlatilag nincs növekedés”.

„De a leggyomorforgatóbb az a rész, amelyben fejtegetik, hogy végül is benne vannak, de mégsem a magyar egyetemek, de a hibás a kormány. Majd hibaként azt hozzák fel legelőször, hogy addig nem léptetjük hatályba az ügyet rendező jogszabályt, amíg vissza nem vonják a blokkolást”

– hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, majd hozzátette: „a jól tájékozott újságíróknak jelzem, 2022 decemberében úgy zárták ki a magyar egyetemeket, hogy azokat a jogszabálymódosításokat, amelyeket a bizottság írásban jelzett, életbe léptettük, az együttműködés jegyében a válasz a kizárás volt”. Ilyen még egyszer nem fordulhat elő – szögezte le.

A miniszter feltette a kérdést: milyen együttműködés az, amikor csak az egyik félnek kell garanciákat adnia? 

Ezt diktatúrának hívják!

– hangsúlyozta.

„Aki emellett érvel, az a nemzeti hatáskörrel szemben a bizottság diktatúráját építi. És azóta olvashattuk többször, hogy újabb követeléseik vannak, rektorok kizárása a kuratóriumokból, vagy rektorválasztásra összeférhetetlenségi szabályok, mindezt az egyetemi autonómia jegyében!” – írta Hankó Balázs.

„Tisztelettel hívom fel mindazok figyelmét akik ebben a vitában Brüsszel pártján állnak, nem a kormánnyal, hanem a magyar egyetemekkel szemben állnak, a hat egyetemi perben a magyar egyetemekkel szemben álló csapatban tagok, olyan csapatban, amiben az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is tag” 

– hangsúlyozta a tárcavezető.

„Tessék választani, a magyar egyetemek mellett, vagy a magyar egyetemekkel szemben, Brüsszel csapatában foglalnak helyet!” – fogalmazott Hankó Balázs.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Generációk Találkozása Díjak átadóján (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

               
       
       
       

