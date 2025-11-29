Hankó Balázs: Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok

„Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok” – írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Hankó Balázs kiemelte: mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti Erasmus-vétó kérdéskörével, amely cikkekben

csökkentenék az ügy jelentőségét és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy Brüsszelnek igaza van, és a kormány nem tette meg, amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete.

A miniszter szerint a tények makacs dolgok és az a terjedelem, amellyel a cikkek magyarázzák a bizottság bizonyítványát, már önmagukban olyanok, mintha

Brüsszeli bikkfanyelvű fogalmazványokat

kellene olvasni.

Négy pont

A tárcavezető szerint a Resolution (állásfoglalás) olyan dokumentum, amihez egyhangúság kell, akkor köteles a bizottság végrehajtani az abban foglaltakat.

Azaz a 23 százalék mobilitásban résztvevők arányát számonkérni az országokon és egyetemeken, és lenyomni az évi 350 ezer erasmusos afrikai vagy más Európán kívüli hallgató mobilitását, leplezett migrációként. Tudjuk jól, ezt követően már a kvóták is megjelenek, vagy ha arra nemet mond egy ország, érkezik a büntetés

– fogalmazott a miniszter.

„Ehhez képest amikor megtudták, hogy vétóra készülünk, egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé, amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan, de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk” – emelte ki a tárcavezető.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy a dokumentum nem szólította fel a bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett a tanácsban helyet foglalók „lesütött szemmel néztek”. „Reméljük a 6 hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben” – fogalmazott.

A miniszter közlése szerint külön külön felhívták a tagállamokat, hogy ne szólaljanak fel, mindössze három tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert, aki már minden mindegy alapon volt csak ott). „Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?” – tette fel a kérdést Hankó Balázs.