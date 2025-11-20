Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Fényes nappal rabolt ki egy kiskorút két fiatalember Hevesben

A PET-palackokra fájt a foguk.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 20. 16:44
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Origo/Ladóczki Balázs) Fotó: Ladóczki Balázs
Vádat emelt két fiatal férfi ellen az Egri Járási Ügyészség, akik műanyag palackot és aprópénzt raboltak el egy kiskorú sértettől – adta hírül az ügyészség. 

A vád szerint a két férfi júniusban, nappal, Pétervására egyik forgalmas utcáján odament a PET-palackokat visszaváltani igyekvő kiskorú sértetthez. A fiú egy szatyorban tíz palackot vitt. Az egyikük felszólította a sértettet, hogy adja át a táskát. Ekkor a társa megfélemlítésből ököllel a sértett felé, a levegőbe ütött, majd mikor a kiskorú a felszólításnak nem tett eleget, a vállát erősen megnyomta. A fiú a szatyrot átadta.

Az elkövető meglátta, hogy a sértettnél van egy kevés aprópénz is, ezt erőszakkal kivette a markából, majd arcon ütötte. A távozó kiskorút a társa is megütötte. A férfiak ismételt veréssel fenyegették meg a fiút, ha szólni mer a történtekről a rendőrségnek.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség rablás bűntettével, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletével vádolta meg a társtetteseket, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt az alig húszéves vádlottakkal szemben.

 

 

 

