Fényes nappal rabolt ki egy kiskorút két fiatalember Hevesben

Az elkövető meglátta, hogy a sértettnél van egy kevés aprópénz is, ezt erőszakkal kivette a markából, majd arcon ütötte. A távozó kiskorút a társa is megütötte. A férfiak ismételt veréssel fenyegették meg a fiút, ha szólni mer a történtekről a rendőrségnek.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség rablás bűntettével, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletével vádolta meg a társtetteseket, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt az alig húszéves vádlottakkal szemben.