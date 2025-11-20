Kovács „Kokó” István szerint a budapesti kontinenstorna egy új korszak kezdete

A sportvezető szerint az idei esztendő elsősorban a szövetség stabil alapjainak megteremtéséről szólt. Új székhely, új arculat, megfelelő partnerek megtalálása – sorolta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi ökölvívó, Kovács „Kokó” István.

Kovács „Kokó” István korábbi edzője, Szántó Imre ökölvívó-mesteredző társaságában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Ez mind szükséges volt ahhoz, hogy kijelöljük azt az utat, amelyre a magyar ökölvívást építeni szeretnénk. De a jövő évnek már sokkal hangsúlyosabban kell az utánpótlásról szólnia – jelentette ki Kovács.

Kovács „Kokó” István szerint versenyképesek lesznek a magyarok

A Budapesten péntektől zajló U23-as Eb különösen fontos állomás az építkezésben. A 18–22 évesek kontinenstornája nem egyszerű utánpótlás-esemény, hanem sok esetben a felnőttsikerek előszobája. Kovács szerint ebben a korosztályban a magyar csapat kifejezetten versenyképes.

– Van négy-öt olyan versenyzőnk, aki a döntő és az aranyérem reményében lép ringbe – mondta, hozzátéve, hogy összesen 16 magyar induló kap lehetőséget, nyolc férfi és nyolc női ökölvívó.

Kovács „Kokó” István (pirosban) a World Boxing elnöke, Boris van der Vorst ellen lépett szorítóba a hazai szövetség augusztusi, budapesti gáláján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A mezőny rendkívül erős lesz: 33 országból mintegy 300 ökölvívó érkezik a BOK Csarnokba. A magyar csapaton belül több név is kiemelt figyelmet kap, például Kovács Kruzitó. Távlati cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia, ahol Kovács szavaival élve nem elég kijutni.

A magyar ökölvívás hagyományai olyan erősek, hogy csak az aranyéremért utazó versenyzőkkel lehetünk elégedettek.

– közölte a volt sportoló.

Az út elején járnak, de az irány jó

Kokó személyes pályafutásából is tudja, milyen meghatározó élmény hazai közönség előtt világversenyen ringbe lépni. Felidézte az 1997-es budapesti világbajnokságot.

– Soha nem fogjuk elfelejteni. A magyar szurkolók ereje megsokszorozta azt az élményt és a siker értékét – emlékezett vissza Kovács István, akinek ifjúsági éveiben még nem rendeztek Magyarországon nagy utánpótlás-világversenyt, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a mostani generációnak ez megadatik.

Kovács „Kokó” István számára 2025 különösen emlékezetes év lett azzal is, hogy a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai közé választották a januárban elhunyt Keleti Ágnes helyére. A legendák társaságába kerülve hangsúlyozta: a múlt értékei és a jelen feladatai ugyanannak a sportági felelősségnek a részei.

Az út elején járunk, de jó irányba megyünk. Most már eredményekkel is meg akarjuk mutatni, hogy ez a generáció képes lesz nagyot lépni. A ringben és azon kívül is.

Az U23-as Eb-t november 21. és 30. között rendezik meg a magyar fővárosban.