Kovács „Kokó” István szerint a budapesti kontinenstorna egy új korszak kezdete

A sportvezető szerint az idei esztendő elsősorban a szövetség stabil alapjainak megteremtéséről szólt. Új székhely, új arculat, megfelelő partnerek megtalálása – sorolta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi ökölvívó, Kovács „Kokó” István.
– Ez mind szükséges volt ahhoz, hogy kijelöljük azt az utat, amelyre a magyar ökölvívást építeni szeretnénk. De a jövő évnek már sokkal hangsúlyosabban kell az utánpótlásról szólnia – jelentette ki Kovács.
Kovács „Kokó” István szerint versenyképesek lesznek a magyarok
A Budapesten péntektől zajló U23-as Eb különösen fontos állomás az építkezésben. A 18–22 évesek kontinenstornája nem egyszerű utánpótlás-esemény, hanem sok esetben a felnőttsikerek előszobája. Kovács szerint ebben a korosztályban a magyar csapat kifejezetten versenyképes.
– Van négy-öt olyan versenyzőnk, aki a döntő és az aranyérem reményében lép ringbe – mondta, hozzátéve, hogy összesen 16 magyar induló kap lehetőséget, nyolc férfi és nyolc női ökölvívó.
A mezőny rendkívül erős lesz: 33 országból mintegy 300 ökölvívó érkezik a BOK Csarnokba. A magyar csapaton belül több név is kiemelt figyelmet kap, például Kovács Kruzitó. Távlati cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia, ahol Kovács szavaival élve nem elég kijutni.
A magyar ökölvívás hagyományai olyan erősek, hogy csak az aranyéremért utazó versenyzőkkel lehetünk elégedettek.
– közölte a volt sportoló.
Az út elején járnak, de az irány jó
Kokó személyes pályafutásából is tudja, milyen meghatározó élmény hazai közönség előtt világversenyen ringbe lépni. Felidézte az 1997-es budapesti világbajnokságot.
– Soha nem fogjuk elfelejteni. A magyar szurkolók ereje megsokszorozta azt az élményt és a siker értékét – emlékezett vissza Kovács István, akinek ifjúsági éveiben még nem rendeztek Magyarországon nagy utánpótlás-világversenyt, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a mostani generációnak ez megadatik.
Kovács „Kokó” István számára 2025 különösen emlékezetes év lett azzal is, hogy a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai közé választották a januárban elhunyt Keleti Ágnes helyére. A legendák társaságába kerülve hangsúlyozta: a múlt értékei és a jelen feladatai ugyanannak a sportági felelősségnek a részei.
Az út elején járunk, de jó irányba megyünk. Most már eredményekkel is meg akarjuk mutatni, hogy ez a generáció képes lesz nagyot lépni. A ringben és azon kívül is.
Az U23-as Eb-t november 21. és 30. között rendezik meg a magyar fővárosban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!