Újabb hárommilliárd forintot hagyott jóvá a kormány vidéki kórházak fejlesztésére

A korábbi ígéreteknek megfelelően 2 948 675 000 forint – azaz megközelítőleg 3 milliárd forint – többletforrást biztosít a magyar kormány hat vidéki kórház fejlesztésére és működési támogatására. A Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés értelmében jelentős támogatásban részesülnek az ajkai, ceglédi, esztergomi, mezőtúri, orosházai és szentesi egészségügy intézmények, de a beruházások előkészítése Dombóváron, Monoron, Szentendrén, Szekszárdon és Zalaegerszegen is zöld utat kapott.

Milliárdok a biztonságos és korszerű ellátásért

A támogatás elosztása a legsürgetőbb helyi igényekre reflektál, garantálva a vidéken élők számára is a hozzáférést a 21. századi gyógyításhoz. A legnagyobb összegeket a keleti országrész kapja.

Szentesi Dr. Bugyi István Kórház: eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre fordítható 1 milliárd forint .

eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre fordítható . Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre szánható 1 426 775 000 forint , amely a legnagyobb egyedi tétel.

fejlesztésre szánható , amely a legnagyobb egyedi tétel. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet: működési támogatásra fordítható 250 millió forint .

működési támogatásra fordítható . Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre biztosított 125 millió forint .

fejlesztésre biztosított . Esztergomi Vaszary Kolos Kórház: eszközbeszerzésre szánható 100 millió forint .

eszközbeszerzésre szánható . Ajkai Magyar Imre Kórház: fejlesztésre 46,9 millió forint többletforrás érkezik.

A finanszírozás célja nem csupán az elöregedett infrastruktúra modernizálása, hanem a legújabb orvosi eszközök beszerzése is, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony betegellátásnak.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

Jövőbe mutató tervek: új kórházak, felújított rendelők, mentőállomások

A 3 milliárdos közvetlen támogatás mellett a kormány a jövőre nézve is letette voksát a nemzeti egészségügy fejlesztése mellett, ezzel biztosítva a hosszú távú stabilitást.

A Közlönyben foglaltak szerint a kabinet:

továbbra is elkötelezett a dombóvári új mentőállomás megépítése mellett,

megépítése mellett, egyetért a monori szakorvosi rendelő felújításának előkészítésével és megvalósításával,

felújításának előkészítésével és megvalósításával, támogatja a szentendrei mentőállomás beruházásának mielőbbi megvalósulását.

Két rendkívül fontos, stratégiai jelentőségű beruházás is előrelépést könyvelhet el: a kormány egyetért Szekszárd és Zalaegerszeg új vármegyei kórházainak megvalósításával. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök felhívta az építési és közlekedési minisztert, valamint a belügyminisztert, hogy a beruházás koncepciójáról készítsenek részletes előterjesztést a kormány részére.