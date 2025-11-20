Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Újabb hárommilliárd forintot hagyott jóvá a kormány vidéki kórházak fejlesztésére

Többletforrást nyújt hat vidéki kórház és rendelőintézet számára a kormány. Több beruházás előkészítése is zöld utat kapott, Szekszárdon és Zalaegerszegen új vármegyei kórházak épülhetnek.

2025. 11. 20. 15:48
Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Forrás: Facebook, orosházi kórház
A korábbi ígéreteknek megfelelően 2 948 675 000 forint – azaz megközelítőleg 3 milliárd forint – többletforrást biztosít a magyar kormány hat vidéki kórház fejlesztésére és működési támogatására. A Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés értelmében jelentős támogatásban részesülnek az ajkai, ceglédi, esztergomi, mezőtúri, orosházai és szentesi egészségügy intézmények, de a beruházások előkészítése Dombóváron, Monoron, Szentendrén, Szekszárdon és Zalaegerszegen is zöld utat kapott.

Milliárdok a biztonságos és korszerű ellátásért

A támogatás elosztása a legsürgetőbb helyi igényekre reflektál, garantálva a vidéken élők számára is a hozzáférést a 21. századi gyógyításhoz. A legnagyobb összegeket a keleti országrész kapja.

  • Szentesi Dr. Bugyi István Kórház: eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre fordítható 1 milliárd forint.
  • Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre szánható 1 426 775 000 forint, amely a legnagyobb egyedi tétel.
  • Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet: működési támogatásra fordítható 250 millió forint.
  • Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre biztosított 125 millió forint.
  • Esztergomi Vaszary Kolos Kórház: eszközbeszerzésre szánható 100 millió forint.
  • Ajkai Magyar Imre Kórház: fejlesztésre 46,9 millió forint többletforrás érkezik.

A finanszírozás célja nem csupán az elöregedett infrastruktúra modernizálása, hanem a legújabb orvosi eszközök beszerzése is, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony betegellátásnak.

Kórházak
Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

Jövőbe mutató tervek: új kórházak, felújított rendelők, mentőállomások

A 3 milliárdos közvetlen támogatás mellett a kormány a jövőre nézve is letette voksát a nemzeti egészségügy fejlesztése mellett, ezzel biztosítva a hosszú távú stabilitást.

A Közlönyben foglaltak szerint a kabinet:

  • továbbra is elkötelezett a dombóvári új mentőállomás megépítése mellett,
  • egyetért a monori szakorvosi rendelő felújításának előkészítésével és megvalósításával,
  • támogatja a szentendrei mentőállomás beruházásának mielőbbi megvalósulását.

Két rendkívül fontos, stratégiai jelentőségű beruházás is előrelépést könyvelhet el: a kormány egyetért Szekszárd és Zalaegerszeg új vármegyei kórházainak megvalósításával. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök felhívta az építési és közlekedési minisztert, valamint a belügyminisztert, hogy a beruházás koncepciójáról készítsenek részletes előterjesztést a kormány részére.

Mint Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára közölte: 

A beruházások célja, hogy a kórházak technikai színvonala javuljon, a betegek gyorsabb és korszerűbb ellátásban részesüljenek, miközben az egészségügyi dolgozók munkakörülményei is könnyebbek lesznek. A támogatás nemcsak a három kiemelt várost érinti, hanem több egészségügyi intézmény fejlesztését szolgálja országszerte, hosszú távon erősítve a magyar egészségügyi rendszert. 

 

Borítókép: Az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet (Forrás: Facebook, orosházi kórház)


További játékainkhoz kattintson ide!



 

 

