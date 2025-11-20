Újabb hárommilliárd forintot hagyott jóvá a kormány vidéki kórházak fejlesztésére

A korábbi ígéreteknek megfelelően 2 948 675 000 forint – azaz megközelítőleg 3 milliárd forint – többletforrást biztosít a magyar kormány hat vidéki kórház fejlesztésére és működési támogatására. A Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés értelmében jelentős támogatásban részesülnek az ajkai, ceglédi, esztergomi, mezőtúri, orosházai és szentesi egészségügy intézmények, de a beruházások előkészítése Dombóváron, Monoron, Szentendrén, Szekszárdon és Zalaegerszegen is zöld utat kapott.
Milliárdok a biztonságos és korszerű ellátásért
A támogatás elosztása a legsürgetőbb helyi igényekre reflektál, garantálva a vidéken élők számára is a hozzáférést a 21. századi gyógyításhoz. A legnagyobb összegeket a keleti országrész kapja.
- Szentesi Dr. Bugyi István Kórház: eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre fordítható 1 milliárd forint.
- Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre szánható 1 426 775 000 forint, amely a legnagyobb egyedi tétel.
- Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet: működési támogatásra fordítható 250 millió forint.
- Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet: fejlesztésre biztosított 125 millió forint.
- Esztergomi Vaszary Kolos Kórház: eszközbeszerzésre szánható 100 millió forint.
- Ajkai Magyar Imre Kórház: fejlesztésre 46,9 millió forint többletforrás érkezik.
A finanszírozás célja nem csupán az elöregedett infrastruktúra modernizálása, hanem a legújabb orvosi eszközök beszerzése is, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony betegellátásnak.
Jövőbe mutató tervek: új kórházak, felújított rendelők, mentőállomások
A 3 milliárdos közvetlen támogatás mellett a kormány a jövőre nézve is letette voksát a nemzeti egészségügy fejlesztése mellett, ezzel biztosítva a hosszú távú stabilitást.
A Közlönyben foglaltak szerint a kabinet:
- továbbra is elkötelezett a dombóvári új mentőállomás megépítése mellett,
- egyetért a monori szakorvosi rendelő felújításának előkészítésével és megvalósításával,
- támogatja a szentendrei mentőállomás beruházásának mielőbbi megvalósulását.
Két rendkívül fontos, stratégiai jelentőségű beruházás is előrelépést könyvelhet el: a kormány egyetért Szekszárd és Zalaegerszeg új vármegyei kórházainak megvalósításával. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök felhívta az építési és közlekedési minisztert, valamint a belügyminisztert, hogy a beruházás koncepciójáról készítsenek részletes előterjesztést a kormány részére.
